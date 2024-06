Roccasecca, area giochi di piamma Mercato: al via la sistemazione

Il sindaco Sacco: “Rispettiamo la struttura anche per dare un messaggio chiaro ai ragazzi”.

Sono in corso i lavori di sistemazione dell’area giochi di piazza Mercato a Roccasecca. L’intervento, voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sacco che negli anni scorsi si è adoperato fortemente per la realizzazione dello spazio dedicato ai bambini, mira a rimettere in perfetto ordine la struttura e i giochi presenti.

Diverse volte, nell’ultimo periodo, infatti è successo che, nonostante i continui interventi, l’area abbia subito danneggiamenti e atti di vandalismo, tanto da costringere il Comune a installare delle telecamere e a interdire l’utilizzo, in attesa del ripristino della funzionalità.

“Interveniamo ancora una volta sull’area giochi di piazza Mercato – ha detto il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco – lo facciamo perché crediamo nell’importanza non solo dello spazio destinato ai bambini che meritano di divertirsi in sicurezza e utilizzando una struttura che esiste, ma anche per lanciare un messaggio: quello di una città che non si ferma davanti ad alcuni episodi di bullismo verso i beni comuni e che dice no a questi atteggiamenti”.

”Mettiamo di nuovo a disposizione l’area confidando nella collaborazione da parte di tutti, non solo perché le strutture pubbliche non vanno danneggiate ma anche per dare un segnale chiaro ai più giovani con la collaborazione delle famiglie: un segnale di cittadinanza e di educazione civica a partire dalla vita e dai comportamenti di tutti i giorni. Solo con un’azione di collaborazione tra istituzioni, famiglie e agenzie formative può favorire una crescita sana e responsabile”.

