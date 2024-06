Il Vicepresidente di Anci Lazio, Quadrini: “Un sistema di videosorveglianza urbana efficace è essenziale per la sicurezza dei cittadini”

Il Vicepresidente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini, in qualità di Delegato alle Politiche della Sicurezza Urbana, è intervenuto, oggi, alla Giornata di Alta Formazione intitolata “Videosorveglianza Urbana Integrata: le novità normative, tecnologiche e digitali in materia di tutela della privacy”. L’evento, che si è svolto a Frascati, presso la Sala Degli Specchi, ha rappresentato un’importante occasione per discutere delle recenti innovazioni e delle best practices nel campo della videosorveglianza urbana, nonché delle normative vigenti e delle tecnologie emergenti in materia di tutela della privacy.

Durante il suo intervento, Quadrini, ha sottolineato l’importanza di un sistema di videosorveglianza urbana ben strutturato per garantire la protezione dei cittadini e il controllo efficace da parte delle forze dell’ordine. “Un sistema di videosorveglianza urbana efficace è essenziale per la sicurezza dei cittadini. Esso non solo contribuisce a prevenire il crimine, ma offre anche un supporto fondamentale alle forze dell’ordine nelle loro attività di monitoraggio e intervento”, ha dichiarato il Vicepresidente.

La giornata di formazione ha anche visto la presentazione del protocollo d’intesa tra ANVU (Associazione Nazionale Vigili Urbani) e Anci Lazio mirato a rafforzare l’intero sistema di videosorveglianza urbana, migliorandone la collaborazione tra le varie istituzioni e garantendo un approccio integrato alla sicurezza urbana. “Il protocollo d’intesa tra ANVU e Anci Lazio rappresenta un passo avanti significativo nel nostro impegno comune per una città più sicura e protetta”, ha aggiunto il Vicepresidente di Anci Lazio che ha voluto esprimere un sentito ringraziamento all’associazione ANVU, rappresentata dal suo Presidente Nazionale Silvana Paci, per la preziosa collaborazione. Ha inoltre ringraziato il Sindaco di Frascati, Francesca Sbardella, e lil consigliere regionale, l’on. Roberta Della Casa, e tutti gli altri partecipanti per il loro contributo alla giornata. “Grazie alla collaborazione tra istituzioni e alla partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti, possiamo continuare a migliorare i nostri sistemi di sicurezza urbana per il bene della comunità. La sicurezza urbana – conclude Gianluca Quadrini, rimane una priorità per Anci Lazio, che continuerà a lavorare con impegno e dedizione per garantire la protezione e il benessere di tutti i cittadini.”

COMUNICATO STAMPA