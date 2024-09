Ristoranti Cannavacciuolo: si cerca personale per assunzioni a Villa Crespi

Nuove assunzioni per staff di sala nel ristorante tristellato dello chef Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi.

Si cercano risorse al fine di potenziare il team. Tra i benefit offerti, la possibilità di alloggio temporaneo.

Ecco tutti i dettagli sull’offerta di lavoro, i requisiti richiesti per partecipare al recruiting e come inviare la candidatura.

Si sta reclutando nuovo personale di sala da inserire nel ristorante di Villa Crespi, parte del Cannavacciuolo Group, sito in provincia di Novara, a Orta San Giulio.

L’assunzione decorre da ottobre 2024.

L’opportunità d’impiego è rivolta a diplomati a indirizzo turistico / alberghiero con esperienza nella mansione di almeno 2 – 3 anni, possibilmente nell’ambito della ristorazione stellata o di alta gamma.

Completa il profilo del candidato ideale l’ottima conoscenza sia della lingua italiana che della lingua inglese. Conoscere una lingua straniera in più è considerato un vantaggio.

I candidati selezionati per unirsi allo staff di sala di Villa Crespi potranno beneficiare di alloggio temporaneo, riceveranno un welcome kit, onboarding digitale e costante affiancamento.

Sono previsti due giorni di riposo e 10 sessioni di supporto psicologico / coaching tramite Serenis, una piattaforma digitale che offre servizi di psicoterapia.

I neoassunti avranno sconti su acquisti nello shop online e presso le strutture del Gruppo.

Da menzionare, infine, la possibilità di crescere professionalmente e fare carriera all’interno del Cannavacciulo Group.

Villa Crespi è un relais 5 stelle di lusso situato sul lago d’Orta, precisamente nel borgo di Orta San Giulio, in provincia di Novara (Piemonte). La struttura ha 14 suite e il ristorante 3 stelle Michelin dello Chef Antonino Cannavacciuolo. Completano il relais un’area benessere, un bar e un parco secolare. Villa Crespi è parte di Cannavacciuolo Group, esempio di eccellenza nel settore dell’ospitalità italiana, con 25 anni di esperienza e locali in Piemonte, Toscana e Campania.

Per candidarsi all’opportunità di lavoro nel ristorante dello chef Cannavacciuolo in Piemonte è necessario connettersi a questa pagina, selezionare l’annuncio “Staff Di Sala – 2024/2025 – Villa Crespi” e poi cliccare sul tasto “Apply for this job”.

Segue un modulo online da compilare per registrarsi sul sito, allegando anche il curriculum vitae.

A tal proposito, invitiamo gli interessati a consultare la nostra pagina in cui mettiamo a disposizione esempi e modelli di CV da scaricare gratis e personalizzare.

Vi invitiamo a scoprire le altre posizioni aperte nei ristoranti Cannavacciuolo.

FONTE TICONSILIO.COM