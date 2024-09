Le Giornate Europee del Patrimonio 2024 alla Cappella della Ss. Annunziata a Cori ed a Palazzo Farnese a Caprarola

Le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) costituiscono il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. Lo scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.

Il 28 e 29 settembre si celebrano in tutta Italia le Giornate Europee del Patrimonio che per l’edizione 2024 sono ispirate al tema “Patrimonio in cammino”, attraverso un invito a scoprire e riscoprire cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi o in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture e contribuito alla formazione della nostra identità.

Visite guidate, iniziative speciali, culturali e di spettacolo, e aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali.

Il programma messo in campo a Cori ed a Caprarola (provincia di Viterbo) dal MiC – MINISTERO DELLA CULTURA – Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio e dalla Compagnia Rinascimentale “TRES LUSORES”, con la collaborazione della Pro Loco di Cori e dei Comuni di Cori e Caprarola, ad INGRESSO GRATUITO, prevede per il tardo pomeriggio di sabato 28 settembre 2024 le visite guidate della quattrocentesca CAPPELLA DELLA Ss. ANNUNZIATA (XI-XV sec.), a Cori, che prenderanno spunto dagli splendidi affreschi raffiguranti episodi della vita di Gesù, personaggi dell’Antico Testamento ed il Giudizio Universale, visite che saranno accompagnate da concerti di 10/12 minuti di musiche e canti rinascimentali, nell’arco di 3 ore, con ingressi alle ore 18:00, 19:00 e 20:00, mentre per il pomeriggio di domenica 29 settembre 2024, con inizio alle ore 17:30, a Caprarola, la Compagnia avrà l’onore di esibirsi nuovamente, dopo il successo dello scorso anno, presso la Sala di Giove del prestigioso PALAZZO FARNESE (XV-XVI sec.), un bellissimo esempio di architettura del ‘500, dimora della famiglia Farnese, che oggi è conosciuto soprattutto per la famosa “Scala Regia” affrescata da Antonio Tempesta.

Questi concerti fanno parte del progetto “CHIESE, PALAZZI E CASTELLI IN MUSICA” – Soavi melodie, canti, balli, sapori e arti del Rinascimento lungo i cammini dei pellegrini –, Ed. 2024 – una tournée di concerti/spettacolo programmati dalla Compagnia Rinascimentale “Tres Lusores” in questo anno 2024 che si sta svolgendo in diverse Città e luoghi della regione Lazio, tra Cori (Chiesa e Chiostro di San Francesco XVI sec., Chiesa del Ss. Salvatore XVI sec. e Oratorio della Ss. Annunziata XI – XV sec.), Tivoli (RM) (Scuderie Estensi XVII sec.), Oriolo Romano (VT) (Palazzo Altieri XVI sec.), Caprarola (VT) (Palazzo Farnese XV – XVI sec.), Collepardo (FR) (Certosa di Trisulti XII sec.), Roma (Oratorio del Gonfalone XVI sec.) e Segni (RM) (Giardino del Vescovado e Concattedrale di Santa Maria Assunta XVII sec.), un progetto patrocinato dalle diverse città interessate, e dai principali Enti pubblici del territorio come il MiC – Ministero della Cultura, del MiC – Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio, della REGIONE LAZIO, della Provincia di Latina, del Comune di Cori, dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, del Comitato Via Francigena del sud, della Pro Loco Cori, dell’Associazione A.R.T.Es.I.A. di Roma.

Il suono e le danze esalteranno e favoriranno la comprensione delle splendide location, regalando al visitatore un’esperienza emozionante, immergendolo nel pieno della raffinatissima estetica del tardo Medioevo e del Rinascimento.

Obiettivo principale del progetto la presentazione della Rievocazione Storica de “L’Arte del Ballare ò de i Balletti”, melodie e danze tratte dai trattati del M° Fabritio Caroso da Sermoneta (1526-1605), ma anche di altri maestri dell’epoca.

La Compagnia si esibirà con strumenti e costumi d’epoca in un programma di brani musicali che condurranno gli spettatori mirabilmente nel mondo della Rinascenza.

Scopo essenziale della Compagnia è quello di andare a riscoprire le musiche rinascimentali, attraverso uno studio attento delle melodie dell’epoca, in particolare quelle eseguite dai menestrelli nelle corti nel tardo Medioevo e nel Rinascimento.

I concerti/spettacolo presentati sono il risultato dell’importante collaborazione che i ballerini della Compagnia “TRES LUSORES” hanno avuto con la Prof.ssa Claudia Celi, danzatrice e già docente di Storia della Danza presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma.

Nello spettacolo di Cori e Caprarola la Compagnia Rinascimentale “Tres Lusores” sarà coadiuvata dal Complesso Strumentale “Fanfarra Antiqua” con l’importante collaborazione di maestri di musica antica come Carlo Vittori (spinetta rinascimentale), Mauro Salvatori (flauti, piva rinascimentale) Carlo Marchionne (flauto), Anna Maria Gentile (viola da gamba), Laura Fabriani (percussioni), Angelo Giuliani (percussioni), Paolo Fantini (percussioni) e dei soprani Emanuela Digregorio e Mariangela Cafaro.

Al termine di ogni concerto sarà offerto un banchetto di pietanze e dolcetti rinascimentali locali preparati dalla Trattoria “Jo Botto” e dal Biscottificio “Trifelli e Martufi”, entrambi di Cori.

INGRESSO GRATUITO – Prenotazione obbligatoria: Cori: Pro Loco Cori 06 96617213 – 3489053474; Caprarola: 0761 646052

COMUNICATO STAMPA