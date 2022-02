Ricetta – Mud cake

Infine setacciate la farina direttamente nella ciotola 10 insieme al lievito e il cacao in polvere 11 e mescolate con un cucchiaio di legno o una spatola per amalgamare il composto 12.

Imburrate e coprite con della carta da forno una tortiera da 22 cm di diametro, quindi versateci l’impasto 13 in modo uniforme 14. Infornate a 160°C (forno statico) per 60 minuti, trascorsi i quali verificherete l’avvenuta cottura con uno stuzzicadente. Lasciate raffreddare la mud cake su di una gratella 15.

La mud cake puù essere servita così oppure ricoperta da una ganache al cioccolato: scaldate la panna in un pentolino e quando avrà quasi raggiunto il bollore, a fuoco spento, aggiungete il cioccolato fondente tritato e mescolate con un frustino per sciogliere il cioccolato 16. Versate la ganache in un contenitore piuttosto largo e riponetela in frigorifero a raffreddare, mescolandola di tanto in tanto, fino a che avrà raggiunto una consistenza “spatolabile”. A questo punto trasferitela sulla mud cake e lisciatela con una spatola sulla superficie 17 e sui lati 18. Se volete potete realizzare anche dei ciuffetti di ganache per decorazione. Ecco pronta la vostra mud cake!