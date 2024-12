REGIONE LAZIO: OLTRE 18 MILIONI DI EURO PER FONDO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE

«Grazie all’impegno e al lavoro costante del governo Rocca, abbiamo provveduto a stanziare ulteriori 10 milioni e 400mila euro, a integrazione degli 8 milioni e 200mila euro già disponibili per il comune di Roma Capitale. Diventa così di oltre 18 milioni di euro il sostegno della Regione Lazio al pagamento dei canoni di locazione di alloggi da parte delle famiglie a rischio di disagio economico».Lo dichiara l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative e alle Case popolari della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli.Per garantire una corretta attuazione dell’intervento è stato necessario definire le nuove linee guida per i Comuni beneficiari del fondo, specificando i criteri e le modalità di gestione, oltre a quelle di ripartizione. È stato previsto di destinare il 50% ai Comuni della Regione e il 50% a Roma Capitale. Il contributo non potrà superare il 40% del costo del canone annuo effettivamente pagato e comunque non superiore a 2mila euro per ogni richiedente.«Si tratta di un provvedimento fortemente atteso dai Comuni del Lazio, al quale abbiamo ritenuto doveroso, nel rispetto dei nostri cittadini e amministratori, dare nuova concretizzazione», conclude l’assessore Ciacciarelli.

