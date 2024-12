Apre domani la stagione dell’Accademia Arti Torrione di Ninfa a sostegno dei giovani e talentuosi musicisti

L’autore del miracolo salentino in RUSSIA “Il profumo del successo” e concerto di musica da camera con degustazioni

Apre domani, sabato 28 dicembre, con il Concerto di Natale, la nuova stagione di concerti dell’Accademia delle Arti il Torrione di Ninfa a supporto di giovani talenti della musica.

La “musica da camera” è una difficilissima arte del suonare insieme in piccoli gruppi, senza un direttore. Richiede alte capacità di ascolto, dialogo e sensibilità musicale, un incredibile linguaggio sonoro e una intensa connessione nell’espressione concorde del messaggio musicale. Esige alte capacità tecniche individuali, ma, ancora più, conoscenza e rispetto della parte altrui. La formazione di un musicista avviene tramite anni di studio e pratica, inizia in piccola età e non ha praticamente fine, dovendosi sostenere con ore giornaliere di studio e prove.

Per valorizzare tanto impegno e far emergere giovani talenti musicali, l’Accademia delle Arti il Torrione di Ninfa organizza concerti ed eventi che possano sostenerli.

Ricco è l’appuntamento previsto per domani nella Sala Concerti dell’Accademia, sita in Via Leone XII 6, Doganella di Ninfa, Cisterna di Latina, che unirà le diverse arti della musica, della letteratura e di una straordinaria storia di vita e successo personale e professionale di due imprenditori.

L’incontro è fissato alle ore 16:30 per un caffè o tè, per poi presentare alle 17:00 il libro “Il profumo del successo: il Made in Salento alla conquista di Mosca” alla presenza dell’autore co-protagonista dell’opera l’ingegnere nucleare Pantaleone Pagliula.

La straordinaria avventura partita dalla Puglia, che ha conquistato i mercati nazionali e internazionali fino alla Russia, di due intrepidi imprenditori: Cosimo Romano e Pantaleone Pagliula.

Gli autori del libro hanno immaginato un futuro quando ancora nessuno lo vedeva osando entrare per primi nel mondo dell’allora mercato dell’URSS creando una Impresa Collettiva Sovietico-Italiana realizzando il primo negozio di abbigliamento stile italiano a Mosca chiamato “Salentini “e a una fabbrica di produzione di jeans per la popolazione della Russia. Il libro, oltre al racconto di questa straordinaria esperienza, intende favorire l’opportunità di colmare la distanza tra scuola e realtà territoriale e contribuire alla necessità da parte dei giovani di guardare lontano, avere il coraggio di inseguire un sogno, la tenacia di perseverare e l’attaccamento alle proprie origini.

Sarà presente Pantaleone Pagliula, che ha operato all’estero con ruoli di direzione e consulenza in Ungheria, Russia, Romania, Cuba. È stato presidente del Consorzio per l’Abbigliamento e le Calze (COPAC), da oltre 35 anni è libero professionista nel settore dell’energia e delle problematiche legate all’ambiente. Ha collaborato con l’Università La Manouba di Tunisi su tematiche riguardanti la salvaguardia del Mar Mediterraneo. Impegnato in attività sociali ed umanitarie tra cui come volontario nella foresta Amazzonica. Collabora con istituti scolastici su tematiche sulla sostenibilità e difesa dell’ambiente.

Dopo un bicchiere di prosecco, gli ospiti potranno godere, alle 18:30, del concerto presentato dai musicisti Elena Cappelletti al violoncello, Federico Ceppetelli al violino, Eugenia Tamburri al pianoforte che eseguiranno composizioni di Ludwig van Beethoven, Bohuslav Martinů, Henry Eccles.

Concluderà la serata il buffet e degustazione di prodotti e vini locali.

Per la partecipazione è previsto un contributo all’Associazione di 30 euro/pp sul conto bancario (Accademia delle Arti il Torrione di Ninfa. IBAN: IT90F0832773960000000021396). È richiesta la prenotazione inviando una mail all’indirizzo: accademiatorrione@gmail.com

COMUNICATO STAMPA