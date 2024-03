RACE FOR GLORY – RICCARDO SCAMARCIO AL DREAM CINEMA – domenica 17 marzo ore 21.00

In occasione dell’uscita del film Race for Glory – Audi vs. Lancia avremo il piacere di ospitare il cast del film al Dream Cinema di Frosinone domenica 17 marzo allo spettacolo delle ore 21.00.Sarà presente il regista Stefano Mordini e Riccardo Scamarcio che nel film interpreta Cesare Fiorio.Race for Glory – Audi Vs Lancia, il film diretto da Stefano Mordini, ripercorrere i fatti realmente accaduti ai Mondiali di Rally del 1983,raccontando la storica rivalità tra l’imbattibile squadra tedesca dell’Audi guidata da Roland Gumpert (Daniel Brühl) e quella italiana della Lancia con a capo Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio).

Fiorio che parte in netto svantaggio di fronte alla potenza e alla perfezione meccanica tedesca,non si lascerà scoraggiare e tirerà fuori tutta l’astuzia e l’intuizione italiana per escogitare un piano vincente.Decide così di mettere in piedi una squadra insolita ma competitiva.

Il pezzo forte della squadra è il pilota Walter Rohl (Volker Bruch), asso del volante, a cui chiederà di pilotare una Lancia Rally 037.

Comincia così la grande sfida contro il gigante tedesco

Durante tutto il weekend ospiteremo all’interno della galleria del Fornaci Village una replica della Lancia 037 con livrea “Martini Racing” che sarà a disposizione del pubblico per essere ammirata e fotografata. (ingresso gratuito)

Insieme alla Lancia 037 ospiteremo anche delle Lancia Delta con la medesima livrea.

Sarà un weekend dedicato al motor-sport che si concluderà domenica 17 marzo con la presenza del cast che interverrà e saluterà il pubblico in sala.