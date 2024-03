ANBI Lazio, celebra il contributo femminile alla bonifica

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, ANBI Lazio ha celebrato il valore delle donne nel settore della bonifica. Si è infatti riunito Il Comitato Pari Opportunità (C.P.O.) di ANBI Lazio per riconoscere il tributo fondamentale che le signore Fabiola Dessy, Rosa Tomaso, della sede di Roma e Clementina De Carli della sede di Tarquinia, prossime alla pensione, hanno dato, dedicando la loro vita professionale alla bonifica, al settore.Sonia Ricci, Presidente di ANBI Lazio, e Patrizia La Rosa, Presidente del C.P.O., hanno dichiarato congiuntamente: “Nel mondo della bonifica, il ruolo femminile è essenziale. Le donne hanno sempre contribuito e il loro impegno è sempre più riconosciuto. È importante evidenziare l’importanza delle donne nel settore e denunciare ogni forma di violenza e discriminazione nei loro confronti. Nessuna donna deve sentirsi sola. Le donne devono godere di pari diritti, dignità e compensi. ANBI Lazio si impegna a promuovere la parità di genere e a combattere ogni forma di discriminazione.” Presente all’incontro anche Marina Di Muzio, Consigliere del Consorzio di Bonifica Litorale Nord che ha tenuto ad aggiungere “Le donne in agricoltura sono state da sempre un cardine, oggi tributiamo la carriera di tre donne che, insieme a tutte le altre donne presenti nei Consorzi di Bonifica laziali, con il loro impegno hanno contribuito allo sviluppo della moderna bonifica della nostra regione”Il tributo a queste donne rappresenta il riconoscimento del loro impegno nel settore della bonifica. ANBI Lazio attraverso il Comitato Pari Opportunità si impegna a continuare a sostenere la parità di genere attraverso iniziative costanti che ne promuovano il valore.

