RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI, GHERA: «OLTRE 9 MLN AI COMUNI PER IL POTENZIAMENTO»

È di 9 milioni, 337mila e 217,50 euro il totale finanziato dalla Regione a favore di 44 Comuni delle 5 province del Lazio messi a disposizione dal bando per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

«L’adesione al bando è andata oltre le aspettative e questo denota la forte volontà delle amministrazioni nel voler contribuire a rendere la nostra regione virtuosa anche in materia di rifiuti. Aumentare le percentuali della raccolta differenziata è una delle priorità della Regione Lazio e per questo continueremo a sostenere tutti i progetti che vanno in questa direzione», dichiara l’assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

Nel dettaglio i fondi assegnati provincia per provincia:

Nella Città Metropolitana di Roma Capitale sono 17 i Comuni risultati idonei, finanziati per un totale di 3 milioni e 336mila 968,08 euro. I Comuni sono: Ardea, Capranica Prenestina, Castel Gandolfo, Cervara di Roma, Ciampino, Civitavecchia, Colleferro, Gerano, Marino, Monte Porzio Catone, San Cesareo, San Polo dei Cavalieri, Segni, Subiaco, Tivoli, Valmontone e Zagarolo.

Nella provincia di Latina il finanziamento andrà a 6 Comuni per un totale di 1 milione e 223mila 735,40 euro. I Comuni interessati sono: Campodimele, Cisterna di Latina, Lenola, Monte San Biagio, Roccagorga e Sezze

Nella provincia di Frosinone andranno 3 milioni 357mila e 747,80 euro per 14 Comuni: Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Filettino, Guarcino, Pofi, Pontecorvo, San Donato Val di Comino, San Vittore del Lazio, Sora, Strangolagalli, Terelle e Torre Cajetani. Beneficerà dei fondi anche l’Unione Cinque Città (formata dai Comuni di Aquino, Castrocielo, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Terelle e Villa Santa Lucia); questo finanziamento non comporterà investimenti nei Comuni di Castrocielo e Terelle che hanno provveduto in autonomia a presentare un progetto ciascuno.

Nella provincia di Viterbo sono 4 i Comuni che hanno ottenuto le risorse: Bassano in Teverina, Capranica, Tarquinia e Tuscania; il totale erogato sarà di 664mila e 305,22 euro.

In provincia di Rieti, il totale finanziato è di 754mila e 461 euro, a beneficio dei Comuni di Marcetelli e Poggio Bustone, oltre che della Comunità Montana del Turano, formata da 11 Comuni (Collalto Sabino, Collegiove, Belmonte in Sabina, Ascrea, Castel di Tora, Colle di Tora, Nespolo, Paganico Sabino, Rocca Sinibalda, Longone Sabino e Turania).

COMUNICATO STAMPA