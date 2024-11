Frosinone, esibizione della Fanfara della Polizia di Stato

Questa mattina, presso l’Auditorium Daniele Paris del Conservatorio di Musica di Frosinone, si è esibita la Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Massimiliano Profili.

Con l’occasione, il linguaggio universale della musica ha veicolato i valori di inclusione, amicizia, solidarietà, vicinanza e legalità che realizzano fattivamente l’esserci sempre della Polizia di Stato.

Ad assistere all’iniziativa, personale della Questura di Frosinone e gli studenti del Comprensivo Frosinone 2, accompagnati dal dirigente scolastico e dai docenti.

Con l’occasione è stata anche distribuita la brochure “…questo NON è AMORE”, edizione 2024, curata dalla Direzione Centrale Anticrimine, nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere, nella settimana in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

comunicato stampa