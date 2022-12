Precetto natalizio per i Carabinieri della Compagnia di Anagni

I Carabinieri della Compagnia di Anagni hanno incontrato il Cappellano Militare Don Eugenio Campini nella chiesa di Sant’Andrea, una delle più antiche della città dei papi.

Ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri il precetto natalizio dei Carabinieri nella chiesa di Sant’Andrea di Anagni.

La celebrazione eucaristica, officiata da Don Eugenio Campini, Cappellano Militare del 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri è stata anche l’occasione per un sincero scambio di auguri in vista del Santo Natale.

Presenti alla cerimonia i Carabinieri della Compagnia di Anagni con i loro familiari, oltre a quelli in congedo della Sezione di Anagni dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

L’occasione, oltre essere stata motivo di raccoglimento, ha permesso di ricordare la grande portata dei valori etici su cui si impronta l’agire di ciascun cristiano, ma anche del Carabiniere che fa del proprio lavoro un “credo” intimamente vissuto, in ossequio alle bicentenari tradizioni.

La celebrazione si è conclusa con la “Preghiera del Carabiniere” che ha destato, come sempre, particolare emozioni tra i presenti.

Infine, il Cappellano ha ringraziato tutti i presenti per la partecipazione, formulando gli auguri per le prossime festività natalizie, estesi anche alle rispettive famiglie e ha rivolto un ringraziamento per l’operato quotidiano svolto al servizio dei cittadini e a tutela della legalità e giustizia.

