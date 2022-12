Sora, “Le voci del cuore A.P.S.”: giovedì 8 dicembre presso la Basilica di San Domenico Abate

Da tradizione ultra ventennale anche quest’anno, sempre con entusiasmo e con la voglia di imparare, studiare e sperimentare, l’associazione musicale “Le voci del cuore A.P.S.” terrà il concerto di apertura delle festività natalizie a Sora, presso la Basilica di San Domenico Abate, giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 20.30.

Il Concerto si realizzerà in versione classica: Coro Polifonico, Orchestra, Solista e Soprano in : “UNITI, è Natale”.

L’evento rientra nel calendario di “Sora Città del Natale 2022”, patrocinato dal Comune di Sora, con il sostegno di Pro Loco Sora, Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Ambiente e Salute Srl, DMO Ciociaria Valle di Comino, Camera di Commercio Frosinone Latina e Lazio Crea.

Il titolo del concerto “UNITI, è Natale” racchiude un grande significato ed è stato con molta cura perchè rispecchia appieno il nostro periodo storico. Infatti, sul manifesto, dall’immagine ibrida dell’artista Turco Uğur Gallenkuş, l’associazione ha voluto trasmettere un forte messaggio per sottolineare le gravi differenze tra paesi dilaniati dalla guerra e paesi privilegiati. La foto di collegamento rappresenta l’Arte che con il proprio linguaggio universale non può esimersi nell’essere testimone. Per cui, la Cultura in generale, antidoto per eccellenza per corpo ed anima diviene il modo migliore per ricominciare.

La musica d’insieme, la condivisione, il confronto e quindi il fare e vivere in armonia ed in sincronia, rispettando ed aiutando il prossimo, non può che contribuire a migliorare i rapporti sociali magari sperando e pensando ad una vita prevalentemente in tonalità maggiore.

Il Coro e l’Orchestra, inoltre, sono fortemente aggreganti per cui nulla di più idoneo potrebbe Unire, amalgamare e da qui il nostro motto da sempre: “L’UNIONE FA LA FORZA”.

L’Associazione nasce ufficiosamente nel 1998 ed ufficialmente nel 2004. La formazione corale, costituita da professionisti e non, preparata dal M° Manuela Abballe in collaborazione con il M° Stella Alonzi e l’Avv. Emilio Cancelli, si caratterizza per lo studio di tre generi musicali: Gospel, Classico e Leggero; con l’unico obiettivo di coinvolgere persone di diversa età e cultura.

Il coro, nel corso degli anni, ha seguito corsi di canto gregoriano sotto la guida del monaco cistercense Don Ildebrando, ha seguito corsi di pronuncia Gospel con il Prof. Gianni Blasi, ha collaborato con la guest star Americana Deidre Valentine, alcuni poi hanno seguito master class di Vocal jazz ensemble presso università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara e partecipato a seminari quali “Gospel Summit e Gospel Connection” potendosi confrontare con realtà musicali a livello Nazionale ed internazionale. E’ stato diretto anche da professionisti del calibro del M° Marco Attura. Ha animato una celebrazione domenicale solenne in diretta televisiva Mediaset Rete 4 presso il nuovo Santuario di S. Pio in S. Giovanni Rotondo. Ha registrato 2 CD: “Crescere in Armonia e “Le Voci del Cuore in Gospel”. Ha avuto interessanti collaborazioni con altre associazioni, circoli Didattici, Enti, Regione e Provincia.

La collaborazione con i professionisti della zona dimostra da sempre e con i fatti lo spirito e l’intento dell’associazione.

Una doverosa citazione va al M° Alberto Petricca che per la prima volta non ha potuto collaborare appieno per una assenza più che giustificata. Un augurio affinché la sua carriera possa essere sempre così brillante ed in crescita.

L’Associazione è sempre attenta alla valorizzazione, alla crescita ed all’inserimento di giovani talenti di cui è pieno il nostro territorio, affiancandoli a professionisti di qualità.

A tal proposito quest’anno ci saranno delle bellissime sorprese.

L’orchestra sarà formata da Archi, Fiati, e Percussioni, come potete vedere collegandovi attraverso il QRcode alla brochure di sala.

Un importante ringraziamento va al M° Simona Reale che da sempre cura con professionalità il settore ARCHI.

L’associazione cura anche un coro di voci bianche che purtroppo quest’anno, causa pandemia ancora in corso, vede la sua assenza.

La cura del particolare ed il coraggio di osare saranno i protagonisti del concerto.

Un grazie va al Parroco di San Domenico: Don Felice Calò, sempre pronto a supportare l’associazione ed a mettere a disposizione i locali della Basilica ed all’Amministrazione Comunale attenta a sostenere e coltivare le belle realtà del territorio.

Un’interpretazione nel tentativo di distinguersi dalle stereotipate esecuzioni di maniera per esplorare il nuovo, dietro cui si comprende il lavoro, il sacrificio e la passione fra le tre componenti del cast, il gruppo orchestrale, il coro polifonico , le voci soliste e tutte le persone che cooperano per la buona riuscita dell’evento, attraverso la direzione del M° Manuela Abballe.

La presentazione del concerto sarà affidata alla giornalista Ilaria Paolisso.

