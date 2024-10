Pontecorvo – Servizio straordinario di controllo del territorio eseguito congiuntamente da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza

Polizia di Stato – Questura di Frosinone. Nella giornata di ieri il Questore di Frosinone, Dott. Pietro Morelli, in ottemperanza alle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di implementare, in ambito locale, l’azione di prevenzione e contrasto alle attività illecite e di controllo del territorio, ha predisposto un servizio straordinario interforze di controllo del territorio nella cittadina pontecorvese.

L’attività, che ha visto impiegati equipaggi della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cassino e della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di personale della Polizia Locale, si è svolta in prevalenza nelle zone del centro cittadino interessati dalla c.d. movida e nei punti di snodo delle principali arterie urbane ed extraurbane del citato comune.

I controlli posti in essere hanno consentito di identificare oltre 150 soggetti e di verificare la regolare posizione sul t.n. di circa 20 extracomunitari. Sono stati effettuati 7 posti di controllo che hanno permesso di verificare e controllare circa 80 veicoli e di elevare 20 infrazioni ai sensi del Codice della Strada con una decurtazione di quasi 90 punti sulle patenti.

Nel corso delle operazione è stato effettuato inoltre un controllo amministrativo presso un esercizio commerciale di giochi e scommesse.