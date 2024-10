«Sul Comune di Sora solo posizioni strumentali delle altre organizzazioni, la Cisl Fp da sempre è al fianco dei lavoratori»

«Siamo sempre presenti a difesa dei lavoratori, non utilizziamo posizioni strumentali solo in tempo di elezioni di Rsu». È la dura replica della Cisl Funzione Pubblica di Frosinone alle affermazioni rilasciate da Cgil e Uil sul Comune di Sora.

«Abbiamo letto con stupore le affermazioni della Cgil e della Uil relativamente alle condizioni del personale nel Comune di Sora – afferma il Responsabile degli Enti Locali della Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli – Occorre fare chiarezza a riguardo. Relativamente alle progressioni economiche l’amministrazione ha revocato la graduatoria per fare un’operazione di chiarezza viste le numerose richieste di accesso agli atti e la verifica di errori applicativi evidenziati da singoli lavoratori. Proprio per questo motivo si procederà con la nomina di una commissione e saranno comunicate in anticipo le modalità operative che la stessa adotterà applicando i criteri della contrattazione decentrata sottoscritta da tutti i sindacati. Altro punto riguarda i lavoratori part-time, in questo caso c’è stata una crescita del monte orario frutto di continue richieste di attenzione per il part-time storico in ogni informativa ricevuta sul piano triennale del fabbisogno, l’obiettivo resta il passaggio a tempo pieno di tutti utilizzando ogni strumento che il contratto e le normative consentono. Relativamente alle verticalizzazioni, queste hanno subito un rallentamento a seguito dei problemi legati ai differenziali stipendiali, ci è stato comunicato il budget e a breve ci sarà l’invio della proposta per i criteri che sarà oggetto di confronto. La situazione è monitorata ed in evoluzione ci sorprendono, ma non più di tanto, alcune affermazioni di chi ha un basso o nullo tasso di rappresentatività all’interno dell’ente che affronta problemi in modo strumentale ed impreciso ai soli fini elettorali viste le imminenti elezioni Rsu. Azioni di pura strumentalizzazione dove si usano iniziative sindacali di carattere nazionale a cui la Cisl Fp non aderisce in quanto più di carattere politico che di natura sindacale per poi affrontare tematiche aziendali di natura contrattuale in assenza di sigle sindacali che hanno sottoscritto il Contratto Nazionale ed il contratto decentrato».

In conclusione, il Responsabile Ercoli aggiunge: «La Cisl è l’organizzazione più rappresentativa nell’ente, siamo sempre aggiornati su tutte le tematiche che riguardano i lavoratori. Portiamo avanti il nostro compito ogni giorno e non solo, come fanno gli altri, quando si avvicinano le elezioni Rsu, lavorando per la soluzione dei problemi. È da tempo che abbiamo evidenziato la nostra piena disponibilità a sottoscrivere un accordo che, nel rispetto di determinati criteri, aumenti il numero dei beneficiari della progressione economica. È sempre meglio cercare di andare incontro ai problemi piuttosto che cavalcarli strumentalmente».

COMUNICATO STAMPA

