Pontecorvo (FR) – Gabriele Tanzi propone un confronto a 4 tra tutti i candidati a sindaco

“Propongo una grande operazione di “verità e chiarezza” per i cittadini di Pontecorvo, così che possano avere tutte le informazioni e le visioni su quanto è stato fatto nel passato e su quanto si vorrà fare nel futuro per la nostra città: un confronto tra tutti e quattro i candidati alla carica di sindaco”.

E’ quanto chiede Gabriele Tanzi, che guida la lista “Il Ponte”: “In questi giorni di campagna elettorale ognuno si fa portatore della propria verità, ognuno racconta la sua idea di Pontecorvo. Sarebbe molto più opportuno ed efficace se coloro che si candidano alla fascia tricolore potessero avere la possibilità di un dibattito e di un confronto, in maniera tale che i cittadini abbiano un quadro d’insieme e possano costruire la loro intenzione di voto, con tutte le informazioni a disposizione. Sarebbe anche un modo per rendere questa campagna elettorale più viva e diretta, concentrando l’attenzione solamente sui temi concreti e un bel segnale di democrazia”.

“Da parte mia, sempre con molta umiltà, la piena disponibilità ad organizzare questo confronto: chiedo la stessa disponibilità ad Anselmo Rotondo, Riccardo Roscia e Annalisa Paliotta”.

“Il sale della democrazia e della politica è il dibattito tra le idee – conclude Tanzi – se ciò non dovesse accadere e qualcuno si tirasse indietro, non sarebbe sicuramente un segnale positivo e di crescita della città. Non perdiamo questa grande occasione di avvicinare realmente la politica e le istituzioni ai cittadini”.

COMUNICATO STAMPA

