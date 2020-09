Pontecorvo (FR) – Entusiasmo per Tanzi e la lista “Il Ponte” in contrada Vallario

Continuano gli appuntamenti con gli elettori per la lista “Il Ponte”, con Gabriele Tanzi candidato a sindaco di Pontecorvo.

Presso “L’Angolo del Verde”, si è svolto l’incontro con i cittadini della popolosa contrada Vallario. Al centro della discussione i problemi della zona, in particolare la viabilità, le difficoltà del settore agricolo, la mancanza di servizi adeguati, la scarsa attenzione da parte dell’istituzione comunale.

Diversi gli interventi durante il dibattito, a partire dai candidati di zona: Aldina Del Duca ha evidenziato la necessità di favorire la sinergia con gli enti sovracomunali, a partire da Regione e Provincia, ma anche la necessità di accedere ai fondi europei per favorire la crescita e il miglioramento della qualità della vita; Davide Gelfusa, giovane imprenditore agricolo, ha sottolineato i problemi di questo strategico settore produttivo di Pontecorvo e la richiesta di una maggiore presenza del Comune; Pierpaolo Gelfusa ha evidenziato l’importanza della squadra che sostiene Gabriele Tanzi. Infine l’esperienza: il candidato Maurizio De Vincenzis ha toccato i temi ambientali e Paolo Renzi ha concluso la serata con un invito a sostenere la lista, in particolare i tanti giovani di cui è composta.

“Sto girando in tutte le case di Pontecorvo – ha dichiarato Gabriele Tanzi – ovunque riscontro attenzione nei nostri confronti, voglia dei cittadini di avere interlocutori quotidiani rispetto ai problemi che vivono vista la distanza con le istituzioni di questi anni. Voglio ringraziare i cittadini della contrada Vallario, veramente tantissimi quelli intervenuti. Questa zona rappresenta un polo agricolo essenziale della nostra città. E’ mia intenzione istituire uno sportello ad hoc per sostenere tutti gli imprenditori agricoli per l’accesso alle forme di finanziamento, al Psr, alle opportunità per migliorare le aziende”.

Questa sera, a partire dalle ore 19, la lista “Il Ponte” incontrerà i cittadini della contrada di S. Oliva.

COMUNICATO STAMPA