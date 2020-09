Avezzano, Genovesi: “Subito servizi agli studenti della facoltà di Giurisprudenza”

AVEZZANO – “Il nuovo centrodestra che governerà Avezzano punterà ad ampliare le sedi distaccate delle università ma prima di tutto a creare più servizi per quella attuale, di Giurisprudenza”.È la rassicurazione fornita dal candidato sindaco del centrodestra, il salviniano Tiziano Genovesi, incontrando ad Avezzano un gruppo di giovani dell’associazione studentesca ‘Universitari in movimento’.“In particolare, i ragazzi della sede distaccata di Avezzano della facoltà di giurisprudenza di Teramo hanno spiegato di non essere stati ricevuti ed ascoltati né dal sindaco defenestrato De Angelis, né dal commissario Passerotti, ai quali avrebbero voluto rappresentare le problematiche legate all’assenza di una fermata bus nei pressi della sede della facoltà, tra il nucleo industriale e via Garibaldi, e una pedana per disabili che per entrare nella struttura sono costretti a fare il giro della rotatoria- spiega Genovesi -. Noi risolveremo prontamente le questioni”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati