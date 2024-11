Polizia di Stato – “Questo non è amore”

Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”, è stata realizzata una nuova edizione dell’opuscolo informativo.

Il documento, curato dalla Direzione Centrale Anticrimine, come negli anni scorsi, contiene storie e testimonianze reali.

“Al di là dell’innegabile esigenza di assicurare alla giustizia l’autore della violenza, è necessario prendere coscienza che reprimere non è sufficiente. Per salvare delle vite, la parola chiave è prevenzione. Solo tramite la prevenzione, infatti, declinata nelle sue forme della formazione, dell’informazione, e della sensibilizzazione, è possibile sviluppare quegli anticorpi necessari a eradicare un fenomeno come la violenza di genere, che ha una fortissima matrice culturale e il cui superamento, quindi, impone un approccio multidisciplinare e multi-attoriale.”

L’opuscolo sarà distribuito anche nella nostra provincia, dove sono stati, e saranno, programmati anche successivamente alla data odierna, numerosi interventi della Polizia di Stato per sensibilizzare sulla tematica.