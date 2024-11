Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell’ex: arrestato un uomo

Nei giorni scorsi, il personale della Polizia di Stato di Frosinone ha tratto in arresto un uomo, che dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

Come ricostruito dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura che si sono occupati del caso, lo stesso, a termine della relazione con la donna, aveva posto in essere una serie di condotte finalizzate a controllarla, oltre a mettere in atto minacce e maltrattamenti anche in presenza di altre persone.

Le minacce arrivavano alla vittima anche in modo subdolo, ricorrendo altresì all’utilizzo di video in cui ritraeva un’arma.

A seguito di perquisizione, l’uomo trovato anche in possesso di una pistola, risultata essere una replica a “piombini”, è stato arrestato ed associato presso la locale casa circondariale.

COMUNICATO STAMPA