Piglio / MSGCampano – Fascina:” incontri sport e dell’inclusione, un grazie a chi e’ attento a queste tematiche”

“Ringrazio il sindaco di Piglio, Mario Felli e complimenti alla Pro Loco e all’Associazione-Polisportiva ‘Anche Noi’, in particolare alla presidente Annalisa Silenzi, per l’organizzazione e per l’importante lavoro che svolge sul territorio per lo sport e l’inclusione – ha dichiarato Piergiorgio Fascina, membro di Giunta Comitato Italiano Paralimpico Lazio – ‘La calza nel cuore’ è una manifestazione straordinaria che avrà sempre il sostegno delle istituzioni che rappresento. Presso la sala consiliare del Comune di Monte San Giovanni Campano abbiamo invece consegnato la civica benemerenza all’atleta paralimpico Francesco Perna, con il sindaco Emiliano Cinelli e con il pilota Giancarlo Fisichella – ha aggiunto Fascina – Un momento di premiazione anche per tutti gli sportivi del Comune che stanno raggiungendo importanti traguardi nelle diverse discipline paralimpiche. Massima vicinanza della Fipic e del Cip Lazio in quanto realtà sensibili e attente alle tematiche dello sport e dell’inclusione”.

