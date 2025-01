Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone al corso di formazione per l’export delle PMI. Quadrini: “un settore strategico per l’economia locale”

È su delega del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, che Gianluca Quadrini, in qualità di Presidente del Consiglio della provinciale, ha partecipato al Corso di formazione e coaching per l’export delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese (PMI) del Lazio, un’importante iniziativa organizzata dalla Confartigianato delle imprese di Frosinone. Un evento mirato a rafforzare le competenze e le capacità delle imprese locali nel settore dell’export, con l’obiettivo di favorire la loro espansione sui mercati internazionali.

Durante l’incontro, il Presidente del Consiglio ha ribadito l’importanza cruciale del settore artigianale e delle PMI per l’economia della provincia. “Il nostro territorio – ha dichiarato – è caratterizzato da una tradizione artigiana che unisce competenza, creatività e innovazione. Le piccole e medie imprese sono il cuore pulsante della nostra economia, e il loro successo è fondamentale per lo sviluppo della provincia di Frosinone.”

Quadrini ha poi voluto ringraziare in modo particolare il segretario della Confartigianato di Frosinone, Massimo Cerilli, e il Vicepresidente Marco Polsinelli, per il loro costante impegno. “Desidero esprimere la mia gratitudine al segretario Cerilli e al Vicepresidente Polsinelli – ha continuato – per il loro lavoro quotidiano, che non solo supporta le imprese del nostro territorio, ma mette costantemente al centro l’esigenza di far crescere la nostra economia in modo sostenibile e competitivo. Iniziative come queste sono fondamentali per dare visibilità alle nostre imprese e per gettare il focus su uno dei settori più rilevanti per il nostro futuro.”

L’evento ha rappresentato un’opportunità preziosa per le imprese locali di acquisire nuove competenze nell’ambito dell’export, migliorando la loro competitività e aprendo nuove prospettive sui mercati internazionali. La provincia di Frosinone si conferma così un polo strategico per lo sviluppo delle PMI, con la chiara volontà di sostenere e promuovere il settore artigiano a livello globale. “Continueremo a lavorare con determinazione – ha concluso il Presidente Quadrini – affinché le nostre imprese abbiano gli strumenti necessari per crescere e affrontare le sfide dei mercati internazionali. La nostra provincia è pronta a farsi conoscere e apprezzare in tutto il mondo per la qualità e l’autenticità dei suoi prodotti.”