Il giorno mercoledì 11 marzo 2020 alle ore 16,00 si terrà un incontro tra cittadini e carabinieri per affrontare il tema delle truffe, come difendersi e come affrontarle. L’incontro è organizzato dall’ amministrazione comunale con il sindaco avv. Gioacchino Ferdinandi e l’assessore alla sicurezza Vincenza De Bernardis in collaborazione con il Centro socio culturale dott. Mario Aceti.

comunicato stampa