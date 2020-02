Al via a marzo i lavori sistemazione della frana sulla SP Santi Cosma e Damiano. Ad avviare l’iter l’allora consigliere provinciale Rotondo.

Partiranno a marzo 2020 i lavori di sistemazione della Frana sulla strada provinciale Santi Cosma e Damiano che collega Pico a Pontecorvo. Una interruzione causa di disagi notevoli alla popolazione che vive in quella zona e che ha visto l’interessamento in primis dell’allora consigliere provinciale Anselmo Rotondo, affinchè si potesse trovare una soluzione per la sistemazione della strada.“In qualità di capogruppo di Forza Italia e consigliere provinciale, -spiega Gianluca Quadrini- mi preme sottolineare e riportare la realtà dei fatti in quanto le bugie hanno le gambe corte. Sono stato testimone dell’operato e dell’interessamento dell’allora consigliere provinciale Anselmo Rotondo riguardo il rifacimento della strada. Si è concluso proprio in questi giorni l’iter in Provincia che porterà, a breve, all’avvio dei lavori per il recupero della strada provinciale in località Santi Cosma e Damiano, dove a gennaio del 2016 c’è stata una frana. E’ stato un lavoro silenzioso, iniziato proprio da Anselmo Rotondo dai banchi del Consiglio Provinciale.“Ringrazio quanti, in questi anni, hanno lavorato assieme a me per portare a termine il progetto. -dichiara Rotondo. Ora attendiamo solo i lavori.”

comunicato stampa