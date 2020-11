Petricca: “In provincia di Frosinone Forza Italia riparte… dalle donne”

Si fa sempre più nutrita la schiera di donne azzurre in provincia di Frosinone. Dopo le nomine di Angela Mancini a Cassino e Patrizia Baglione a Veroli è la volta di Serena Petricca a Sora. La Petricca, 38 anni, avvocato, una lunga esperienza nei centri anti violenza come difensore di donne e bambini vittime di maltrattamenti è una figura di primo piano nel panorama politico Sorano. È infatti consigliere comunale di Forza Italia dal 2016 e già proiettata verso le prossime elezioni del 2021.

“Sono grata per questo incarico che assumo con grande impegno e senso di responsabilità e che mi sprona a coinvolgere un folto gruppo di donne, con progetti propositivi, che premiano il valore delle donne in tutti i suoi aspetti e sfaccettature. Ringrazio la coordinatrice nazionale On. Catia Polidori, la coordinatrice regionale Dott.ssa Emanuela Mari e la coordinatrice provinciale, Dott.ssa Moira Rotondo, per la fiducia in me riposta con questa prestigiosa nomina. Sono sicura che insieme sapremo raggiungere numerosi traguardi.” Dichiara la Petricca

Esulta anche il coordinatore cittadino del partito, Vittorio Di Carlo

” il giusto riconoscimento per Serena, per il suo impegno, la sua coerenza e la sua serietà. Farà bene in questo ruolo, che rappresenta un buonissimo viatico in vista della campagna elettorale 2021 qui a Sora”.

“Ringrazio la coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Moira Rotondo per il gran lavoro che sta portando avanti in questa provincia insieme a noi SubCommissari.” Conclude il sub commissario provinciale Rossella Chiusaroli “Il partito cresce e si radica grazie a figure di grande esperienza come Angela Mancini o a giovani con grandi aspettative come Patrizia Baglione. La nomina di Serena Petricca a Sora e prossimamente del consigliere comunale di Pontecorvo Francesca Maini ci riempie di soddisfazione e ci fa guardare con positività al futuro del partito nella nostra provincia”

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO