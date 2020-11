Il gruppo ANIMA aderisce ad Assochange p er il biennio 2020/2021

ANIMA Sgr, operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, ha aderito ad Assochange per il 2020/21. Sintesi di un percorso di aggregazione di più società, con specializzazioni differenti e complementari, ANIMA gestisce un patrimonio complessivo di oltre 188 miliardi di euro (fine settembre 2020).

“L’ingresso di ANIMA tra i nostri associati, commenta Moira Masper, Presidente Assochange, apre alla nostra associazione un importante punto di osservazione sul settore del risparmio gestito e della previdenza, nel cui ambito le problematiche e le sfide di cambiamento assumono una significativa importanza”.

“ANIMA, spiega Francesco Betti, Vicedirettore Generale Operations, ha da tempo intrapreso un processo di continua revisione dei processi aziendali e dei sistemi di legacy collegati, finalizzato alla progressiva introduzione di innovazioni tecnologiche in ambito Digital Transformation, Automation, Collaboration e Communication. Tali cambiamenti sono pensati e realizzati in un’ottica di pieno supporto ai cambiamenti strategici adottati, soddisfazione delle risorse coinvolte, ottimizzazione delle performance nonché di efficienza e risparmio. In questa prospettiva di profonda trasformazione l’obiettivo, con il supporto di Assochange, è di rafforzare il nostro percorso di Change Management tramite l’incontro, il confronto e la condivisione con esperti e altre aziende coinvolte in processi di cambiamento”.

“Assochange, conclude Moira Masper, continua ad allargare il proprio network e testimonia come il management delle aziende italiane e internazionali capisca sempre di più quanto sia importante gestire e governare il cambiamento con un approccio sistemico al Change Management, grazie anche alle numerose opportunità che Assochange offre: confronto, formazione, networking, ricerca”.

Costituita nel 2003, Assochange è un’associazione di imprese, enti, istituzioni, professionisti e Università, che si propone di essere luogo di incontro, confronto e diffusione di conoscenza sul Change management per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento. www.assochange.it

Comunicato stampa