Pescina (AQ) – Taglio del nastro per la XXVII edizione del Premio Internazionale Ignazio Silone

Tutto pronto per l’Edizione numero XXVII del Premio Internazionale Ignazio Silone, immancabile per il comune di Pescina (Aq) previsto dal 19 al 22 agosto: un’edizione questa, in cui verrà attenzionato il talento letterario della terra abruzzese, ma sempre più incline verso le donne, da qui il tema “Ignazio Silone e l’universo femminile tra storia, cultura e politica nel ‘900”.

Si parte il 19 agosto con il raduno in piazza del Duomo alle ore 8.00 : per “Il Centro Studi Ignazio Silone legge”, è prevista una passeggiata “letteraria” con difficoltà medio-bassa sul sentiero Silone a cura del CAI di Pescina; la guida è Roberto Ranalli, Reggente della sottosezione CAI Valle del Giovenco – Pescina. La stessa piazza alle ore 22.00 ospita il concerto di Giuliano Palma.

Dunque, molte sono state le donne che hanno attraversato la vita dello scrittore: dall’adorata madre Marianna Delli Quadri, che gli ha insegnato l’arte della “tessitura delle parole”, a Gabriella Seidenfeld, la prima moglie, con cui ha condiviso la militanza politica clandestina nelle file comuniste. Ed ancora nell’esilio svizzero l’intellettuale e “Musa”, Aline Valangin, grazie alla quale ha superato la sua profonda prostrazione morale e fisica, facendo emergere il nuovo Silone scrittore, con il suo capolavoro senza tempo di “Fontamara”, ancora oggi straordinariamente attuale.

Nello stesso dopoguerra nella sua nuova creatura la rivista Tempo Presente, Silone ha deciso di coinvolgere anche giornaliste ed intellettuali, come Alice Ceresa e la stessa Luce D’Eramo, che lo seguirà fino alla fine, come acuta critica letteraria: queste figure saranno tutte protagoniste delle intense giornate del Premio, a partire dalla mattinata del 20 agosto 2024 dalle ore 10.30 presso Teatro San Francesco, con la tavola rotonda: “La letteratura siloniana sublima il ruolo femminile: dalla tradizione familiare alla militanza politica, ai valori della civiltà cristiana”.

Ad accogliere gli ospiti ci sarà il Sindaco di Pescina Mirko Zauri, ad oggi Presidente del Centro Studi Ignazio Silone; i saluti istituzionali sono del Presidente della Provincia de L’Aquila, Angelo Caruso, il Consigliere regionale Antonietta La Porta con il coordinatore dei Parchi Letterari Abruzzesi Mario Giannantonio e la Superiora Generale Suore dello Spirito Santo, Madre Maria Paola Masuccio.

Tra gli interventi: l’Assessore alla Cultura per il Comune di Pescina Antonio Odorisio, la ricercatrice Roberta Tranquilli, le Professoressa Liliana Biondi, Critica letteraria ed inoltre Fiorenza Taricone (Docente UNICAS), che nel pomeriggio alle 16.30 presenterà anche il “Manuale di Pensiero Politico e Questione Femminile” con Alberto Aghemo (Dir. Tempo Presente e Pres.te Fond.G. Matteotti) e Franco Salvatori (Pres.Em. della Società Geografica Italiana); coordina il giornalista Sergio Venditti.

Alle 18.30 verrà inaugurata la mostra della Prof.ssa Eugenia Tabellione “Da Flora a Silvia, le Donne e L’Amore”, mentre alle 21.30 è previsto a piazza del Duomo il suggestivo concerto-spettacolo di Chimera Ensemble “Quello che le donne non dicono”, diretto dal Maestro Emilia Di Pasquale e con l’attrice Alessandra Relmi.