Percorso formativo organizzato dalla CISL FP: corso sul controllo dei documenti e contrasto al falso documentale

Record di partecipazioni al gratuito su Controllo dei documenti e contrasto al falso documentale. Il percorso formativo organizzato dalla CISL FP Lazio in collaborazione con la Federazione della CISL FP di Frosinone ha visto la presenza di oltre 80 Ufficiali e Agenti di Polizia Locale personale delle Anagrafi comunali e Stato Civile che si sono ritrovati nel salone di rappresentanza della Regione Lazio per seguire l’incontro.La lezione del corso, durata oltre tre ore, è stata tenuta da Antonio D’Agostino, agente della Polizia Locale di Roma Capitale, RSU della CISL FP e dal Coordinatore Nazionale della Polizia Locale Michele Marocco che in maniera totalmente gratuita hanno sapientemente intrattenuto i propri colleghi entusiasti alla fine della giornata.«La formazione specifica è essenziale per valorizzare e aggiornare sempre le professionalità di agenti e ufficiali che operano quotidianamente, in prima linea, per garantire la sicurezza dei cittadini – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – Con iniziative come questa vogliamo portare più competenze, più qualità e strumenti innovativi al servizio delle comunità locali che chiedono legittimamente più attenzione ai bisogni e più rispetto delle regole della convivenza».La risposta da parte degli operatori è stata straordinaria con una forte partecipazione: «Come Cisl Fp scommettiamo con convinzione nel supportare gli agenti in merito alle continue modifiche e novità legislative nelle materie di competenza della Polizia locale, anche per supplire alle carenze formative degli enti di appartenenza – ha aggiunto il Responsabile degli Enti Locali Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli – In questi mesi abbiamo offerto giornate di approfondimento e aggiornamento ai nostri associati e continueremo ad ampliare la nostra offerta di formazione di qualità».«La nostra ambizione – concludono il Segretario Cuozzo e il Responsabile Ercoli – è diventare sempre più un punto di riferimento per i lavoratori, e in particolare per gli agenti di Polizia locale, anche dal punto di vista della crescita e della preparazione professionale. La sicurezza che i cittadini chiedono oggi passa prima di tutto dall’investimento nelle persone chiamate ogni giorno ad assicurare protezione, legalità e inclusione in società complesse come la nostra».

