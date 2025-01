Sora Calcio, lettera aperta del Presidente Pasquale Tinto ai tifosi

“Ho deciso di intraprendere questo percorso mosso dalla passione e dall’amore per il calcio. Sono arrivato a Sora con molte aspettative e pieno di entusiasmo, ma con il passare del tempo, giorno dopo giorno, ho dovuto fare i conti con una realtà diversa. Ho scoperto l’esistenza di numerosi problemi ereditati dalla vecchia gestione: debiti accumulati, affitti, utenze, stipendi e trasferte non pagati. Già il giorno successivo alla mia firma, un’ispezione della SIAE mi ha messo di fronte alla gravità della situazione.

Nonostante tutto, ho deciso di andare avanti e di dare fiducia al Sora e ai suoi tifosi, accollandomi spese che non riguardano la mia gestione. Ho scelto di credere in questa città e in questa squadra, ma, purtroppo, non ho ricevuto il supporto che mi aspettavo. Ho più volte chiesto ai tifosi di essere presenti, proprio come lo sono io in questo percorso.

La delusione più grande, però, è stata non percepire alcun aiuto o sostegno da parte dei sorani, ad eccezione delle persone che lavorano all’interno della società. Ci tengo a precisare che non sto chiedendo né ringraziamenti né aiuti personali, ma un po’ di riconoscenza verso la squadra e un maggiore impegno nel sostenerla.

Inoltre, chiedo ai tifosi di mantenere la calma nei distinti. A causa di comportamenti inadeguati, come il lancio di bottiglie, ombrelli e sputi, siamo stati colpiti da multe che pesano ulteriormente sulla società.

Ho sentito il bisogno di condividere tutto questo con voi, sperando che la situazione possa cambiare. Credo che il tempo di aspettare sia ormai finito. So bene che la vecchia gestione ha lasciato una situazione difficile, creando una reputazione negativa che complica persino il reclutamento di nuovi calciatori. Molti, infatti, ricordano con amarezza le esperienze passate con il Sora Calcio. Anche in città ci sono difficoltà: alcune attività commerciali mostrano diffidenza, e personalmente sono stato vittima di minacce verbali, sempre a causa della cattiva gestione precedente.

Ma adesso vi chiedo di ripartire da qui, insieme. Io sono qui per voi, e il mio unico desiderio è vedere tutti uniti nel sostenere questa squadra. Solo così potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.

Confido nella vostra passione e nel vostro supporto”.

