PD Frosinone, Fantini:” altro fine settimana di mobilitazione provinciale contro l’autonomia differenziata”

“Altro weekend di mobilitazione in provincia di Frosinone per raccogliere le firme a favore del Referendum contro l’autonomia differenziata. Dopo il risultato straordinario delle oltre 500.000 firme in Italia in soli dieci giorni, adesso non possiamo fermarci: i numeri dall’adesione e della partecipazione dei cittadini hanno dimostrato la voglia di cambiare e di avere fiducia in una nuova alternativa che si sta costruendo. Per questo saremo nelle piazze anche nei prossimi week end grazie alle volontarie e ai volontari che stanno organizzando i banchetti nei nostri comuni”.

Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini.

“Questi – spiega – gli appuntamenti in programma per sabato e domenica: Anagni Sabato 3 agosto 10.00-13.00 V.le Regina Margherita, 17.00-20.00 Porta Cerere; Aquino, sabato 3 agosto 09.00-12.00 P.zza Martiri del terrorismo; Ausonia, domenica 4 agosto dalle 9:00 alle 12:00 piazza mercato; Cassino, sabato 3 agosto 09.00 Mercato; Ceccano, sabato 3 agosto 07.00-11.00 P.le della Stazione; Monte San Giovanni Campano, sabato 3 agosto 10.00-20.00 Via chiaiamari 68; Paliano, sabato 3 agosto 10.00-13.00 P.zza XVII martiri; San Giorgio a Liri, domenica 4 agosto 09.30 P.zza Dante.

Ci vediamo nelle Piazze”.