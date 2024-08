Boville Ernica – Estate al Borgo: tutto pronto per l’edizione 2024

L’Amministrazione comunale del sindaco Enzo Perciballi rende noto il programma degli eventi estivi 2024, nell’ambito della quarta edizione di Estate al Borgo Boville Ernica. Si tratta di un calendario ricco di appuntamenti per offrire momenti di svago a cittadini e visitatori, con un’attenzione particolare alla musica etnica, all’arte e al turismo: una serie di eventi che spaziano dal cinema all’aria aperta, agli spettacoli teatrali e alle serate danzanti, con l’obiettivo di promuovere la cultura, la tradizione e la socializzazione.Particolare attenzione è rivolta ai giovani e ai meno giovani, con iniziative pensate per coinvolgere tutta la cittadinanza. Le attività si svolgeranno dal 7 agosto al 5 settembre, offrendo ai partecipanti un’estate ricca di divertimento e scoperta delle bellezze locali.Il primo cittadino Perciballi e il vicesindaco con delega alla Cultura e al Turismo, Anna Maria Fratarcangeli, sottolineano la dedizione dell’Amministrazione comunale nel valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio, all’insegna della continuità.“Anche quest’anno, ci siamo impegnati a creare un programma che dia spazio alla tradizione locale, alla musica etnica, alla cultura e all’arte, con iniziative che coinvolgano giovani e meno giovani – ha dichiarato Perciballi -. L’apertura serale della biblioteca, le visite guidate ai monumenti e le serate danzanti sono solo alcune delle attività pensate per promuovere la socializzazione e l’inclusione”.Il vicesindaco Fratarcangeli ha aggiunto: “Estate al Borgo Boville Ernica è un appuntamento che cresce di anno in anno, grazie alla partecipazione attiva della cittadinanza e all’attenzione che riserviamo alle nostre radici culturali. La storica direzione artistica di Coming MusicArt e Giuliano Gabriele per questa XXII Edizione di Boville Etnica – che sin dal nostro insediamento nel 2018 abbiamo voluto conservare in ossequio al principio della continuità amministrativa – è un esempio di come tradizione e innovazione possano convivere armoniosamente”.

