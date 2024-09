Padre, madre e figlia trovati morti in un casolare, ipotesi omicidio-suicidio

Tre cadaveri ritrovati in un casolare alle porte di Perugia. I corpi di tre persone sono stati scoperti nella zona di Fratticiola Selvatica. Le vittime sono un uomo, 69 anni, la coniuge, 67 anni, e la figlia della coppia, 39 anni.Secondo una prima ricostruzione degli investigatori si tratterebbe di un omicidio-suicidio in ambito familiare. Sono comunque in corso le indagini coordinate dalla Procura del capoluogo umbro.Nella tarda mattinata odierna, la polizia è intervenuta in un casolare in località Fratticiola Selvatica (Perugia), dove è stato segnalato il rinvenimento di tre persone decedute, appartenenti allo stesso nucleo familiare. Ad allertare i poliziotti è stato il fidanzato della ragazza che, non riuscendo a mettersi in contatto con quest’ultima, si è recato presso l’abitazione della famiglia dove, all’interno del giardino, ha trovato i corpi senza vita dei tre familiari.Sul posto è intervenuto il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Perugia, personale della Squadra Volanti, della Squadra Mobile e del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, personale sanitario del 118 ed il medico legale.Dai primi approfondimenti si è constatato il decesso delle tre persone, verosimilmente causato da colpi d’arma da fuoco, e rilevato la presenza di un fucile in prossimità del cadavere del 69enne. Sono in corso le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, finalizzate a ricostruire la dinamica dell’accaduto. (Leggo)

