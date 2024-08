OPI PREMIATO AL CILENTO FEST – Festival del Cinema e Borghi

Con orgoglio vi comunico che il nostro Comune di Opi ha ricevuto un prestigioso riconoscimento durante il Cilento Fest, un festival dedicato al cinema e ai borghi che si è concluso oggi a Perito (SA), nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. Insieme al Vice Sindaco e all’Assessore abbiamo rappresentato il Comune di Opi, uniti dall’emozione di raccontare la nostra esperienza durante le riprese del film “Un mondo a parte”, che ha permesso di far conoscere la nostra terra e il nostro splendido paese. Erano presenti anche alcuni attori del film, Carmelo e Pitone, invitati dall’organizzazione.

In questa occasione speciale, abbiamo stretto un patto di amicizia con il Comune di Perito, aprendo la strada a future collaborazioni che vedranno i nostri comuni protagonisti di nuove e interessanti iniziative, anche sul nostro territorio. Un ringraziamento particolare va agli organizzatori del festival e al Sindaco al Vice Sindaco ed al Comune di Perito per la splendida accoglienza e per l’ospitalità. Opi continua a farsi conoscere e apprezzare, dimostrando sempre più di essere un gioiello da scoprire e vivere!