La Fanfara della Polizia di Stato: concerto tutto esaurito con ospite speciale Alex Britti

Si è tenuto ieri sera, nel suggestivo scenario del Castello di Santa Severa, il tradizionale concerto di mezza estate della Fanfara della Polizia di Stato presentato dal conduttore di Radio Radio – Lo Sport Ilario Di Giovambattista.Un appuntamento che si rinnova anche quest’ anno e che si colloca nella rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa”, promossa dalla Regione Lazio, organizzata dalla società in house LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio.Ha presenziato al Concerto Il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, Prefetto Vittorio Rizzi che nel suo intervento ha voluto sottolineare il valore artistico dei maestri orchestrali che compongono la fanfara ed ha voluto ringraziare la Regione Lazio, LAZIOcrea ed il comune di Santa Marinella rappresentato dal vice sindaco.Attraverso la musica della Fanfara, la Polizia di Stato riafferma i valori di legalità, rispetto, inclusione, solidarietà e amicizia che la contraddistinguono nell’agire quotidiano al servizio dei cittadini. Hanno partecipato alla serata gli amici della ‘Misericordia’, associazione di volontariato per l’assistenza sanitaria e per l’assistenza alle persone bisognose, anziani e disabili.L’evento si è aperto sulle note di “Giocondità” del maestro Giulio Andrea Marchesini, marcia d’ordinanza della Polizia di Stato, seguito dall’omaggio a Ennio Morricone con l’esecuzione di “For a Few Dollars More.Il concerto ha avuto il suo apice con alcuni dei più più famosi successi del chitarrista e cantautore solista Alex Britti, che si è esibito dal palco chiudendo con il brano “7000 caffè”, eseguito nell’arrangiamento della Fanfara e curato dal compositore Walter Farina.Per ricordare i successi degli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro , vincitori alle Olimpiadi di Parigi di 5 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 7 medaglie di bronzo, la Fanfara ha eseguito ‘Olympic Fanfare and Theme’ di John Williams.Un repertorio ricco quello eseguito dalla Fanfara, in un’alternanza tra brani della tradizione classica, pezzi iconici della storia musicale italiana ed internazionale, successi contemporanei. “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri, “Glenn Miller Story”, “Nuovo Cinema Paradiso”, del Maestro Ennio Morricone, un “medley” dei successi dei Nomadi e di Renato Zero, la Marcia Trionfale dell’”Aida” di Giuseppe Verdi, “Un ragazzo, una ragazza” dei Kolors e “Sinceramente” di Annalisa sono i pezzi che hanno animato la serata.Durante il concerto sono state ricordate le campagne sulla legalità e sulla sicurezza promosse dalla Polizia di Stato: “E…state con noi” sul tema della guida sicura, che prosegue fino al 3 settembre con incontri organizzati dalla Polizia Stradale nelle principali località turistiche; #senontiportononparto, per il contrasto al fenomeno dell’abbandono degli animali, che nel periodo estivo registra un preoccupante incremento, e #chiamatecisempre, volta a sensibilizzare contro le truffe agli anziani.Hanno fatto da cornice della serata alcune auto storiche della Polizia di Stato, come la Fiat 1100/103E, in uso negli anni 50/60, la Fiat 1100EL, conosciuta come la “Signora in rosso”, e l’Alfa Romeo Giulietta 1300TI, in uso alla Polizia stradale dagli anni 60.

