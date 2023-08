Omaggio ad Ennio Morricone nell’Abbazia di Casamari. “Una bellissima serata ricca di cultura, musica ed emozioni” dichiara Gianluca Quadrini PD

Nella splendida cornice dell’Abbazia di Casamari, un concerto per rendere omaggio al grande compositore romano Ennio Morricone. Un vero e proprio viaggio musicale tra le note dei brani e delle colonne sonore che hanno reso celebre il grande artista. Al pianoforte il Maestro Paolo Vivaldi, al violino il Maestro Alberto Mina e al violoncello il Maestro Carlo Onori. In prima fila, ospite d’eccezione della serata, la sorella del compositore, Franca Morricone. Presente anche il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini affascinato da una serata indimenticabile e dalle mille emozioni – “Un’emozione unica che ti travolge all’interno dell’arte di uno dei più grandi compositori del novecento che con i suoi brani ha affascinato intere generazioni. Mi sono perso tra le note delle composizioni del grande Maestro, in una serata ricca di cultura e musica grazie alle particolarissime rielaborazioni dei più famosi brani interpretati da grandi maestri come Vivaldi, Mina e Onori. Continua Quadrini – “Ho avuto il piacere di conoscere la sig.ra Franca Morricone, una persona squisita che ho visto emozionata durante tutta la serata. I miei più grandi complimenti al sindaco di Veroli, Simone Cretaro per la grande sensibilità dimostrata nell’organizzazione degli eventi e per il lustro che da alla nostra provincia con le manifestazioni di alto livello che propone.”

comunicato stampa – foto archivio