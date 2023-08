Luigi Giammasi coadiuvato da Venanzio Aiezza centrano l’obbiettivo al “Roma Capitale” Nella gara romana il pilota ciociarodella scuderia Nebrodi Racing chiude 1°di classe K10 e 15° assoluto

Castell’Umberto (Me), 2 Agosto: Bilancio positivo per la scuderia siciliana Nebrodi Racing, che ha chiuso l’undicesima edizione del Rally Roma Capitale valido per il CRZ 7 zona con l’equipaggio Luigi Giammasi – Venanzio Aiezza 1° di classe K10 e 15 assoluti, alla guida di una performante Peugeot 106 kit della Galiazzo Team.

Nella gara valida per il CRZ 7 zona, che si è disputata nell’ambito della prestigiosa vetrina Europea del Rally Roma Capitale, Luigi Gimmasi e Venanzio Aiezza con una prestazione accorta a bordo della piccola Peugeot 106 kit hanno centrato l’obbiettivo, terminare la gara e portare a casa punti importanti per il proseguo della stagione, l’ obiettivo prefissato era quello di arrivare in fondo alla gara e portare a casa bottino pieno.

Gara difficile con prove lunghe ed impegnative, grazie all’esperienza e alla competitività dell’equipaggio ciociaro si ritorna a casa soddisfatti del risultato.

“Una gara tirata ma molto bella e affascinante, prove impegnative che ci hanno messo a dura prova, siamo soddisfatti del risultato, il nostro obbiettivo è vincere il CRZ 7 zona classe k10, dopo la vittoria di classe al Rally Terre di Argil e questa al Rally Roma Capitale l’obbiettivo sembra vicino” – queste le parole di Giammasi;

soddisfazione anche in casa Nebrodi Racing, il presidente e il direttivo della scuderia siciliana si complimentano con l’equipaggio ciociaro per il risultato conquistato:

“ per noi essere al Rally di Roma Capitale è stata una bella soddisfazione e aver conquistato un risultato importante con gli amici Luigi e Venanzio ci inorgoglisce, siamo davvero soddisfatti e appagati del fine settimana sportivo appena trascorso nella Capitale, un grazie va a Cesare Funari e alla DRC Sport Management, per noi indispensabile compagno di avventura, Cesare oltre a curarci l’aspetto mediatico per noi è un perno importante, la gestione sportiva della scuderia per il centro Italia è affidata a lui.” – le parole del presidente Fabrizio Costantino

