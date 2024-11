Nuova settimana: piogge, temporali e *neve* in montagna. Ecco le regioni più interessate

Ben visibile dalle immagini satellitari l’area di bassa pressione che si è strutturata sul Mediterraneo centro occidentale e che coinvolge ancora prevalentemente le nostre Isole maggiori. Per il momento la circolazione è stazionaria perché associata a fenomeni di convergenza ma ben presto il sistema sarà agganciato da un impulso di aria fredda proveniente dal Mare del Nord e si muoverà verso est portando un peggioramento del tempo anche sui settori peninsulari. Ciò avverrà tra lunedì e martedì anche se il coinvolgimento non sarà per tutte le regioni perché Il fulcro della circolazione si manterrà, almeno in una prima fase, a ovest. Solo in seguito, verso il weekend, ma sarà da confermare il centro vorticoso potrebbe spostarsi verso l’Italia e determinare un peggioramento più sensibile per tutti. Vediamo allora a grandi linee che cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

METEO DOMENICA PROSSIME ORE: Nord, nebbie in pianura in dissolvimento diurno con sole più presente dal pomeriggio. Sole pieno su Alpi e Prealpi. Centro, prevale il sole sulle regioni tirreniche con qualche foschia o nebbia nottetempo e al mattino nelle valli. Maggiori addensamenti lungo l’Adriatico ma con bassa probabilità di fenomeni. Sud, molto instabile sulle Isole con rovesci e temporali, localmente intensi. Sole prevalente sui settori peninsulari con addensamenti tra Molise e Puglia settentrionale. Temperature stabili o in lieve calo, venti moderati da NO sull’Adriatico, tra Est e NE sul Tirreno. Mari mossi.

METEO LUNEDÌ: Nord, poche nubi in un contesto soleggiato ma ancora con locali nebbie in pianura nottetempo e al primo mattino, poi in dissolvimento. Tra la sera e la notte nubi in aumento sulle Alpi con nevicate dai 1200/1400m. Centro, prevale il sole sulle regioni tirreniche con qualche foschia o nebbia al mattino nelle valli. Addensamenti irregolari lungo l’Adriatico dove non si esclude qualche sporadico fenomeno. Sud, molto instabile sulle Isole specie in Sicilia con rovesci e temporali, localmente intensi. Sole prevalente sui settori peninsulari con addensamenti tra Molise e Puglia settentrionale ma senza fenomeni significativi. Temperature stabili o in lieve calo, venti moderati tra Est e NE. Mari mossi .

METEO MARTEDÌ: Nord, instabile al Nordovest con piogge e rovesci, localmente temporaleschi e neve sulle Alpi centro occidentali dai 1100/1400m. Qualche pioggia isolata anche in Emilia Romagna, più soleggiato altrove. Centro, irregolarmente nuvoloso con qualche isolato fenomeno su Toscana, Umbria e Marche. Più sole altrove. Sud, molto instabile tra Sicilia e Calabria con fenomeni in risalita serale verso Basilicata e Puglia, qualche temporale in Sardegna. Più soleggiato altrove. Temperature in calo, venti moderati o forti orientali. Mari molto mossi.

METEO MERCOLEDÌ: Nord, sole prevalente con qualche addensamento in più sull’Emilia Romagna ma con fenomeni poco probabili. Centro, variabile a tratti nuvoloso con qualche isolato fenomeno sull’Adriatico, poco probabile altrove. Sud, instabile con rovesci e locali temporali, meno probabili sulla Campania costiera. Temperature stabili o in calo al Sud, venti moderati o localmente forti dai quadranti orientali. Mari molto mossi.

Tra giovedì e venerdì si assisterà ad una generale attenuazione dell’instabilità con tempo migliore ovunque, solo sulle Isole e sullo Ionio si potrà assistere a qualche episodica pioggia. Le temperature tenderanno a risalire leggermente al Centro e al Sud. Infine un cenno al weekend che potrebbe vedere un nuovo importante peggioramento a partire dai settori più occidentali ma l’evoluzione sarà da confermare. (3b meteo)