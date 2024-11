Isola del Liri, lavori Fibreno, Nicolucci ex ospedale: finanziamenti regionali e non della Giunta Quadrini

Nelle ultime settimane il sindaco di Isola del Liri, ragionier Massimiliano Quadrini sta disperatamente provando ad indossare le penne del pavone. Cerca di accreditare alla sua Giunta, lavori sul Fibreno, al Nicolucci e all’ex ospedale. Interventi che stanno rispettivamente facendo la Regione, la Provincia e la Asl. Quadrini e la sua Giunta non c’entrano nulla. Per fortuna.

I loro meriti sono altri: Imu al massimo, Tari aumentata tutti gli anni, addizionale comunale Irpef al massimo, isola pedonale, parcheggi a pagamento, trappola della ZTL, servizi a domanda individuale, lampade votive, decine di cantieri fermi e recentemente, per non farci mancare nulla, la “brillante” idea della mega transazione. Ecco, su questo, Quadrini indossi pure le penne del pavone. Questi sono meriti suoi, della sua Giunta e dei suoi Giullari di corte.

Nello specchietto a piede pagina, gli interventi che insistono sul territorio del Comune di Isola Liri, gli importi e gli enti che li stanno o li realizzarenno. Il Comune non c’è mai. Le penne del pavome ci stanno sempre. Cicerone diceva: “In politica non è importante fare ma apparire”. Ecco, Quadrini vuole apparire. (Penna e Spada)

Correlati