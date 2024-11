Niccolò Cimmino il nuovo che avanza nel mondo Rentalkart

Domenica scorsa sul KartodromoIscaro dopo una stagione esaltante Niccolò Cimmino sì è laureato Campione Regionale RKCASICampaniaMOLISE.

Per il nostro pilota una stagione fantastica dove ha ottenuto diverse vittorie e ottimi piazzamenti senza mai mollare anche in ogni momento.

In questa ultima gara ha ottenuto di tutto e di più,

Pole E, Vittoria in Gara 1 e Best Lap, 1° in Finale Gold 1° di Categoria e Assoluto di più non si poteva.

Ecco il suo racconto:

“Finalmente ora posso dirlo, CAMPIONE REGIONALE CAMPANIA, un sogno che diventa realtà, portare a casa il titolo in questo modo era qualcosa di impensabile eppure io non ho mai smesso di crederci e mai smesso di provarci, questo Titolo è frutto di infiniti sacrifici e di duro lavoro e allenamento ma alla fine ha dato i suoi frutti, è un ricordo che mi porterò indelebile nell’anima per sempre soprattutto perchè è avvenuto in un periodo molto difficile della mia vita dove ho dovuto sacrificare tutto per poter fare quello che più mi piace, questo Titolo voglio dedicarlo a tutta la mia Famiglia, specialmente a mia Nonna che mi guarda trionfare da lassù e voglio dedicarlo soprattutto ai miei genitori che hanno sempre fatto di tutto per poter rendere tutto questo realtà, con la vittoria di questo Campionato ricevo un Test in omaggio su una F4, insomma un altro sogno che diventa realtà, non deluderò le aspettative, ora un po’ di meritato riposo e poi si ricomincia con la nuova Stagione per provare a fare il bis visto che ho ancora fame, GRAZIE A TUTTI.

