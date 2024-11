Il Comune di Anagni lancia il Career Point: Innovazione e Sviluppo al Servizio della Comunità

L’Amministrazione Comunale di Anagni è lieta di annunciare il lancio del progetto “Career Point di Anagni,” un’iniziativa strategica per il territorio, concepita per favorire lo sviluppo professionale, l’innovazione e l’integrazione tra formazione e mondo produttivo. Il Career Point, promosso e gestito dal Comune di Anagni tramite l’Assessorato alla Cultura, Turismo e Bilancio, rappresenta un nuovo modello di centro di supporto per il lavoro e l’impresa, finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027. “Il Career Point è un’opportunità unica per la nostra comunità, un punto di incontro tra le aspirazioni dei cittadini e le esigenze del mercato,” afferma il Sindaco, Avv. Daniele Natalia. “Questo progetto, realizzato con il supporto finanziario della Regione Lazio, permette a disoccupati, giovani professionisti e aspiranti imprenditori di accedere a servizi di orientamento, formazione e sviluppo. È anche una grande occasione per le imprese del territorio, in particolare quelle che operano nei settori turistico, agroalimentare e artigianale, che potranno scoprire come le nuove tecnologie possano aumentare la loro competitività. Le aziende potranno anche guidare i giovani nella realizzazione di idee e progetti che contribuiscano allo sviluppo dell’economia locale.” L’Assessore alla Cultura, Turismo e Bilancio sottolinea l’importanza di questo progetto per il tessuto economico e sociale di Anagni: “Il Career Point non è solo un servizio, ma un impegno concreto per il futuro dei nostri cittadini. Ringraziamo la Regione Lazio per il sostegno e invitiamo tutti coloro che sono interessati a partecipare agli eventi, ai corsi e alle attività promosse dal Career Point. Siamo certi che questa iniziativa contribuirà a costruire un territorio più dinamico, resiliente e aperto alle opportunità.”

