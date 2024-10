Muore nel sonno stroncato da un malore, trovato senza vita nel letto dalla madre

E’ stato trovato privo di vita dalla madre nel letto della sua abitazione, è morto nel sonno a causa di un malore improvviso che gli è stato fatale, Pasquale De Siena classe 1974, è successo a Sant’Andrea del Garigliano nel pomeriggio di ieri. La donna vedendo che il figlio non si svegliava perchè avrebbe dovuto fare il turno di notte, dove lavorava in una clinica privata come oss, è andata a svegliarlo e la tragica scoperta, inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

