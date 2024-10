Zafferano Viola APS presenta: Hallowstreets 2024 – Un Viaggio da Brivido tra Paura e Magia nel Cuore di Monticelli di Esperia

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche quest’anno Hallowstreets, Monticelli di Esperia si prepara a vivere un Halloween che lascerà tutti senza fiato! Le strade, le case e la storica Piazza G. Caprarelli si trasformeranno in uno scenario da incubo, grazie all’attesissimo evento Hallowstreets 2024, organizzato dall’associazione Zafferano Viola APS, con il patrocinio del Comune di Esperia. Il paese, già famoso per il suo fascino senza tempo, sarà travolto da un’ondata di creatività e magia oscura. Hallowstreets è molto più di una semplice festa: è un viaggio nella fantasia, un’occasione per immergersi in un’atmosfera unica e indimenticabile, dove il mistero e l’emozione si fondono per regalare a tutti i partecipanti un’esperienza che farà parlare di sé a lungo.

I festeggiamenti inizieranno già il 27 ottobre, quando Monticelli si accenderà di luci e ombre con il Hallowstreets Contest, una gara di decorazione che vedrà i cittadini sfidarsi a colpi di paura e immaginazione. In questa giornata, le case di Monticelli si trasformeranno in vere e proprie opere d’arte dell’orrore: porte che scricchiolano sotto il peso di maledizioni antiche, finestre che svelano creature oscure pronte ad affacciarsi nel mondo dei vivi, giardini infestati da spiriti erranti e balconi decorati con spaventosi fantasmi danzanti al vento. I partecipanti non avranno limiti alla loro creatività: ragnatele, zucche intagliate, scheletri e mostri saranno protagonisti di questa gara che saprà coinvolgere tutto il paese. Una giuria, dotata di nervi d’acciaio, girerà per le strade di Monticelli al calar del sole per ammirare le decorazioni e decretare i vincitori, che saranno premiati in occasione della festa del 31 ottobre. Sarà un percorso tra sogno e incubo, dove ogni angolo potrebbe nascondere una sorpresa terrificante!

E sarà proprio il 31 ottobre, a partire dalle 15:30, che Monticelli di Esperia si trasformerà nella capitale dell’orrore e del divertimento. La storica Piazza G. Caprarelli diventerà il cuore pulsante della festa, con attività e spettacoli pensati per grandi e piccini, in un mix perfetto di paura e gioia. Tra i tanti appuntamenti in programma: Laboratori di decorazione della zucca, un’occasione per i più piccoli (e non solo!) di esprimere la loro creatività intagliando e decorando le classiche zucche di Halloween, trasformandole in mostri spaventosi o volti amichevoli e curiosi. Un laboratorio dove ogni zucca racconterà una storia diversa, fatta di incanto e terrore. Spettacolo “ASD La Triade”, un’esibizione unica che lascerà il pubblico senza parole. Il gruppo ASD La

Triade condurrà i presenti in un viaggio tra danza, teatro e magia oscura, con uno show emozionante che mescolerà incantesimi e movimenti ipnotici, catturando l’immaginazione di tutti. Un eco dalla tomba: Scontro tra Vampiri, preparatevi a vivere uno spettacolo che vi lascerà col fiato sospeso! I vampiri più affascinanti e pericolosi della tradizione gotica si affronteranno in uno scontro epico, tra ombre, misteri e oscurità. Chi emergerà vittorioso da questo duello sovrannaturale? Giochi terrificanti, per i più coraggiosi, ci saranno giochi e sfide che metteranno alla prova il vostro sangue freddo. Saranno attività pensate per chi ama il brivido e vuole dimostrare di avere nervi saldi anche nelle situazioni più spaventose! Stand gastronomico, tra una paura e l’altra, ci sarà anche l’occasione di godersi le prelibatezze tipiche dell’autunno. Gli stand gastronomici offriranno piatti gustosi e caldi, tra cui popcorn croccanti e le irresistibili pizze fritte con mortadella, perfette per chi vuole assaporare il gusto della tradizione mentre si diverte con amici e familiari.

Dietro la magia di Hallowstreets 2024 c’è il lavoro appassionato di Zafferano Viola APS, un’associazione che da anni si impegna per rendere la comunità di Esperia più viva e attiva. Il direttivo, composto da Vincenzo Cerrito, Marianna Moretti, Gianpiero Moretti, Fabiana Di Sturco, Gianni Moretti, Cerrito Enrico, e Alessandra Moretti, ha lavorato instancabilmente per regalare al paese un evento che sappia unire tradizione, divertimento e innovazione. Ogni membro del direttivo ha portato il proprio contributo creativo e organizzativo, trasformando un’idea in una realtà che saprà coinvolgere tutti: dai più piccoli, che vedranno in Halloween una festa magica e giocosa, agli adulti, che potranno vivere un’esperienza immersiva tra arte, spettacolo e gastronomia.

Quest’anno, Halloween a Monticelli di Esperia sarà molto più di una festa. Sarà un’esperienza che saprà toccare il cuore di chiunque vi partecipi, un’occasione per immergersi in un mondo fatto di fantasia, terrore e magia. Hallowstreets 2024 è destinato a diventare un appuntamento imperdibile, un evento che metterà il paese al centro della scena e saprà regalare emozioni indimenticabili. Vi aspettiamo a Monticelli di Esperia il 31 ottobre per vivere insieme un Halloween da brivido, dove ogni strada, ogni angolo, ogni sorriso sarà parte di una storia che rimarrà impressa nella memoria di tutti.

Zafferano Viola APS

Con il patrocinio del Comune di Esperia

COMUNICATO STAMPA

Correlati