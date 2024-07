Missione Italia 2024, Gianluca Quadrini alla due giorni organizzata da Anci

Il consueto appuntamento di Anci quest’anno si è svolto a Roma Presso presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia I due giorni hanno visto la partecipazione del Vicepresidente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini all’evento “Missione Italia 2024” dedicato alla dimensione tecnica e procedurale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’obiettivo di offrire un supporto concreto alle Amministrazioni locali attraverso la presentazione e l’approfondimento di criticità, soluzioni e buone pratiche.

L’evento ha visto, inoltre, la partecipazione di istituzioni, sindaci ed esperti Anci sul palco della plenaria, impegnati in un dialogo costruttivo finalizzato alla condivisione di esperienze e conoscenze per migliorare l’efficacia dell’attuazione del PNRR, con uno spazio aperto di iperconnessione dedicato ai focus di approfondimento, organizzati in isole di co-working, ciascuna dedicata a una specifica Missione del PNRR.

Il Vicepresidente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini, ha dichiarato alla fine dei due giorni -“Partecipare a questo evento rappresenta un’opportunità cruciale per rafforzare la collaborazione tra le Amministrazioni locali e per affrontare con successo le sfide legate all’implementazione del PNRR. Durante questi due giorni, abbiamo avuto modo di confrontarci direttamente con esperti del settore, condividere le nostre esperienze e apprendere dalle buone pratiche presentate. Sono convinto che questo evento fornirà gli strumenti necessari per migliorare la governance dei nostri terrtorri e sviluppare strategie efficaci e sostenibili.”

Missione Italia 2024 è un evento di rilevanza strategica per tutte le Amministrazioni locali, offrendo un contesto ideale per il dialogo e la collaborazione. Anci Lazio conferma così il proprio impegno nel supportare i Comuni del Lazio, promuovendo la partecipazione attiva a iniziative di alto profilo e contribuendo al miglioramento continuo della gestione dei progetti del PNRR.

