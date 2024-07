Roccasecca, si dimette il Consigliere Ileana Munno

Motivi di lavoro la spingono alla decisione. Subentrerà in consiglio Fernando Riccardi

Ileana Munno, consigliere comunale di Roccasecca, eletta nella lista “Roccasecca cambia” a sostegno del sindaco Giuseppe Sacco ha rassegnato le dimissioni dalla carica per motivi di lavoro che la impegnano lontano dalla città.

“Negli ultimi mesi ho valutato la situazione – ha detto Ileana Munno – prendendo piena consapevolezza delle difficoltà di essere presente sul territorio. Un buon consigliere dovrebbe garantire un’assidua presenza, essere disponibile all’ascolto e prendersi carico di eventuali problemi, aspetti che attualmente non posso più garantire. Perciò ho deciso di dimettermi. E’ stato per me un onore, oltre che un privilegio, essere consigliera di un paese meraviglioso come il nostro. Ringrazio tutti coloro che in questi anni mi hanno sostenuto e mi sono stati accanto. Ringrazio il sindaco, l’intera amministrazione e i dipendenti comunali”.

A Ileana Munno sono giunti anche i ringraziamenti del sindaco Giuseppe Sacco: “Grazie per l’impegno e per l’amore nei confronti di Roccasecca che hai sempre dimostrato. Hai trovato la tua strada e a nome mio personale e di tutta la comunità ti auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni anche professionali”.

Al posto di Ileana Munno subentrerà in consiglio, il primo dei non eletti della lista Roccasecca Cambia, Fernando Riccardi.

