Meteo – Piogge, freddo e neve in arrivo la prossima settimana. Ecco cosa succederà

I primi segnali di cambiamento, attesi già nella giornata di domenica con l’arrivo delle prime piogge su parte delle regioni tirreniche, rappresenteranno solo un’anticipazione del peggioramento più strutturato che, nella prima parte della nuova settimana, coinvolgerà gran parte dell’Italia. Una fredda ed energica circolazione depressionaria si approfondirà sull’Europa centro-settentrionale, con valori di pressione che, tra mercoledì e giovedì, potrebbero scendere fino a960-950 hPa sul Baltico. Questa struttura sarà colma di aria gelida, che gradualmente scivolerà verso il bacino del Mediterraneo.

A TRATTI PIOVOSO LUNEDÌ

L’arrivo di aria più fredda e instabile inizierà a farsi sentire anche sulla nostra Penisola. Già lunedì, l’intensificazione delle correnti sudoccidentali, legate alla perturbazione associata alla depressione nord-europea, porterà variabilità accentuata al Centro-Sud con piogge sparse previste sulle regioni tirreniche, ma localmente anche su Marche, interne abruzzesi, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia settentrionale e Sardegna occidentale.

MARTEDÌ: ARRIVA LA PERTURBAZIONE

Martedì, l’intensa perturbazione raggiungerà l’arco alpino centro-occidentale, portando piogge e nevicate che potrebbero scendere sotto i 1500 metri. Al Centro-Sud si registrerà una spiccata variabilità con rovesci e piogge diffuse sul versante tirrenico, mentre qualche fenomeno potrebbe sconfinare sulle aree interne adriatiche e sul Salento.

MERCOLEDÌ: MALTEMPO CON NEVE ANCHE SOTTO I 1000 METRI AL NORD

Mercoledì, la perturbazione, accompagnata da correnti ancora più fredde, attraverserà l’arco alpino per dirigersi verso i Balcani, iniziando ad allentarsi giovedì nel suo spostamento verso gli Urali e l’Europa sudorientale. Il maltempo coinvolgerà gran parte d’Italia, con fenomeni a tratti intensi sulle regioni tirreniche centro-meridionali e sui settori alpini settentrionali, dove le nevicate, inizialmente a quote più elevate, scenderanno gradualmente fino a quote collinari o a tratti nei fondovalle di Valle d’Aosta, Alto Piemonte e Alto Adige.

TENDENZA PER LA SECONDA PARTE DELLA SETTIMANA

La perturbazione potrebbe aprire la strada a una nuova intensa ondata di maltempo tra giovedì pomeriggio e venerdì, con piogge diffuse da Nord a Sud e ulteriori nevicate. Al Nord, le nevicate potrebberointeressare quote collinari e, localmente, anche più basse, mentre sull’Appennino centro-settentrionale la neve è attesa a quote inferiori ai 1500 metri.

