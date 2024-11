Premio di produttività e verticalizzazioni, prime risposte dal Comune di Anagni, Ercoli: «Sinergia su azioni a sostegno dei lavoratori»

Pagamento del premio di produttività 2023, verticalizzazione del personale e avvio della delegazione trattante per il fondo 2024. Sono alcuni dei punti analizzati nel corso del confronto avuto dall’organizzazione sindacale con il consigliere comunale di Anagni, con delega al personale, Luigi Pietrucci.

«Quello che abbiamo avuto con il consigliere Pietrucci è stato un incontro proficuo da cui è emersa la piena disponibilità dell’amministrazione ad avviare una serie di azioni a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici del Comune – ha affermato il Responsabile degli Enti Locali della Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli – Innanzitutto c’è stato l’impegno a pagare entro la metà di dicembre il premio di produttività relativo all’annualità 2023, un punto importante visto che da parte pubblica erano state registrate delle difficoltà operative nell’erogazione di questo premio ma, ora, si è raggiunta l’intesa. Per quanto riguarda la produttività avevamo suggerito nel mese di marzo di provvedere a liquidare una parte del budget contrattato quindi la notizia dell’imminente liquidazione ci rende soddisfatti. Nel corso dell’incontro abbiamo parlato anche delle verticalizzazioni, procedure più volte richieste e che dovrebbero iniziare a partire dal 2025, questo consentirà di valorizzare pienamente le personalità dell’Ente. Un piano che inizierà dai settori che sono stati esclusi nel corso delle ultime verticalizzazioni. Infine, l’ultimo punto su cui ci siamo confrontati è stato la contrattazione del Fondo del Salario Accessorio 2024, in questo caso è stato annunciato che a breve si procederà con la convocazione della delegazione trattante. L’incontro è stato proficuo perché siamo riusciti con il confronto a superare alcune criticità e mettere in evidenza dei punti fondamentali per la tutela e la valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici, ovviamente continueremo a monitorare attentamente l’evolversi di tutti i punti».

Comunicato stampa

Correlati