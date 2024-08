Meteo – Avvio di settimana all’insegna di forti temporali e nubifragi. Le aree interessate

Il vortice di bassa pressione che si sta approfondendo sul nord Italia in questa prima parte della giornata di domenica, è destinato ad attraversare tutte le nostre regioni. Il minimo entro il pomeriggio di lunedì sarà sull’Italia centrale mentre martedì mattina sarà sullo Ionio. Questo significa che avremo ancora forti condizioni di instabilità atmosferica con altri temporali e nubifragi. La situazione sarà particolarmente delicata nella giornata di lunedì per una parte del Nord, il settore compreso tra l’Emilia Romagna e il basso Veneto che rischiano di vedere fenomeni non solo intensi ma insistenti con il rischio di criticità per allagamenti, soprattutto in Emilia Romagna. A rischiare di più per le regioni centrali saranno invece le Marche, soprattutto settentrionali e l’Umbria. Anche qui ci sarà il rischio di criticità per nubifragi e allagamenti. Al Sud sarà il basso Tirreno a vedere i fenomeni più intensi, tra Campania, Calabria e Sicilia settentrionale. Forti temporali potranno interessare anche la Puglia. Nella giornata di martedì l’instabilità sarà più contenuta ma i fenomeni seppur localmente potranno ancora essere forti. Vediamo allora un maggiore dettaglio per queste due giornate.

METEO LUNEDÌ: Nord, ancora molto instabile o perturbato tra basso Friuli, basso Veneto, Emilia centro orientale e Romagna con rischio nubifragi e allagamenti, soprattutto in Emilia Romagna dove i fenomeni potranno insistere per tutta la giornata e anche la notte successiva. Altrove si andrà verso una parziale attenuazione dei fenomeni entro sera. Sulle altre zone nubi sparse e schiarite con qualche occasionale piovasco sui rilievi nel pomeriggio. Centro, molto instabile o perturbato su Marche e Umbria con possibilità di nubifragi e allagamenti. Locali forti temporali saranno possibili anche in Abruzzo e sull’alta Toscana ma più in generale sulle fasce interne delle regioni tirreniche. Migliora la sera quasi ovunque salvo che sulle Marche. Sud, forti temporali e nubifragi sul basso Tirreno e localmente anche tra Molise e Puglia. Temporali anche sulla Sardegna. Maggiore variabilità altrove. Temperature in ulteriore lieve calo. Venti moderati a rotazione ciclonica. Mari mossi o localmente molto mossi.

METEO MARTEDÌ: Nord, ancora instabile su Triveneto ed Emilia Romagna con possibilità di rovesci e qualche temporale in attenuazione serale. Maggiori aperture sulle altre zone. Centro, ancora rovesci e temporali sulle Marche. Maggiori aperture altrove ma con temporali pomeridiani sulle zone interne delle regioni centrali tirreniche con locali sforamenti fino alla costa. Migliora ovunque la sera. Sud, ancora instabile su basso Tirreno e Puglia con possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Meglio altrove ma con temporali pomeridiani sulle zone interne e montuose. Migliora ovunque la sera. Temperature in locale aumento al Nord, stabili o in lieve calo al Sud. Venti deboli o moderati da NO. Mari localmente mossi tendenti a poco mossi.

FONTE 3B METEO