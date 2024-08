Meteo, al via la settimana più calda dell’anno con un Ferragosto rovente e afa alle stelle con allerta rossa

L’inizio ufficiale della settimana di Ferragosto coincide con la massima espansione dell’anticiclone africano sull’Europa centro meridionale. Davvero poche le Nazioni immuni al grande caldo che domina senza soluzione di continuità su Spagna, Francia, buona parte della Germania, Italia, Svizzera, Austria, Balcani, Grecia, Turchia e Mar Nero. L’esordio sul nostro Paese si è avuto nella giornata di domenica che ha visto le massime raggiungere i 42°C sul Centro Italia ma oggi e nei prossimi giorni non andrà troppo diversamente. La massa d’aria si arricchirà di umidità che renderà la calura ancor più opprimente. E dunque il grande caldo afoso e la stabilità atmosferica saranno l‘elemento di maggior spicco. Affiancato al sole ma in netta minoranza qualche evento temporalesco, prevalentemente pomeridiano e legato al forte surriscaldamento del suolo ma che localmente potrà essere anche intenso. In una prima fase conterà poco anche l’azione di una piccola saccatura atlantica che formerà un minimo di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale. Minimo che poi solo nel weekend dovrebbe avvicinarsi e determinare assieme ad un altro fronte atlantico instabilità più diffusa con uno smorzamento della calura. Vediamo allora un dettaglio giorno per giorno su come andrà questa settimana.

METEO LUNEDÌ: giornata nel complesso stabile e soleggiata sull’intero territorio. Da segnalare solo qualche temporale di calore pomeridiano o preserale sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale che nel caso del Piemonte potrebbe sforare sulla pianura occidentale. Temperature stazionarie o in lieve aumento al Nord e al Sud. Venti deboli variabili o a regime di brezza, scirocco moderato sui bacini più occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi, mossi Stretto di Sicilia, Canale di Sardegna e Mar di Sardegna. METEO MARTEDÌ: l’anticiclone africano rinnova tempo stabile e nel complesso soleggiato sull’intero territorio. Da segnalare tuttavia qualche temporale di calore pomeridiano o preserale sulle Alpi e sull’Appennino centro settentrionale che potrebbe sforare sull’alta pianura piemontese e lombarda e sull’Emilia Romagna. Temperature stazionarie o in lieve aumento al Sud. Venti deboli variabili o a regime di brezza, scirocco sui bacini più occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi, mossi Stretto di Sicilia, Canale di Sardegna e Mar di Sardegna.

METEO MERCOLEDÌ: sole prevalente sull’Italia ma con qualche disturbo nuvoloso sulla Sardegna dove non si esclude qualche goccia di pioggia e sui rilievi, sia alpini che appenninici con formazione di temporali durante le ore pomeridiane o serali. Temporali che verso sera e al Nord potrebbero raggiungere anche i settori di pianura. Temperature stazionarie. Venti deboli variabili o di scirocco sui bacini occidentali, fino a moderati. Mari mossi i bacini più occidentali, calmi o poco mossi gli altri .

METEO GIOVEDÌ FERRAGOSTO: nuvolosità irregolare su Sardegna e Nordovest con possibilità di piogge sulla Sardegna. Altrove più sole con piogge escluse al mattino ma nel pomeriggio possibilità di temporali seppur isolati su Alpi/Prealpi e Appennino. Temperature stazionarie. Venti deboli meridionali moderati sui bacini occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi i bacini orientali e lo Ionio, mossi quelli più occidentali

METEO VENERDÌ 16: il minimo iberico più vicino dovrebbe condizionare il tempo della Sardegna e del Nordovest . Qualche piovasco o temporale possibile fin dal mattino in Sardegna, altrove nuvolosità poco attiva. Nel pomeriggio instabilità più diffusa al Nord con possibilità di temporali, localmente anche forti sia sui rilievi che in pianura. Temporali possibili anche sulla Liguria. Altrove più sole con qualche piovasco sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti generalmente meridionali o orientali, mari localmente mossi.

METEO WEEKEND 17-18: nuvolosità irregolare sabato con qualche temporale in Sardegna e dal pomeriggio anche sui rilievi alpini e appenninici e sulle regioni centrali tirreniche, altrove fenomeni meno probabili. Domenica con instabilità più diffusa al Centro Nord associata a rovesci e temporali, più diffusi e localmente forti nel pomeriggio. Più soleggiato al Sud. Temperature in netta diminuzione a partire dal Nord.

FONTE 3B METEO