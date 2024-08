Si apre lo sportello dell’auto e finisce sbalzato in strada, Lorys muore in vacanza in Puglia

Dramma nella notte sul lungomare di Torre Santa Sabina, in provincia di Brindisi, dove un ragazzo di 24 anni originario di Busto Arsizio, Lorys Bellapianta, e in vacanza con un gruppo di amici è morto dopo essere stato sbalzato dall’auto su cui viaggiava insieme alla comitiva. Giallo sulla dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 3.30 della notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto. Il giovane sarebbe caduto da una Opel Corsa in movimento sbattendo la testa sull’asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il 24enne era sul sedile posteriore quando lo sportello si è aperto ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Vano ogni tentativo dei soccorritori di rianimarlo. La vittima era originaria di Busto Arsizio. I suoi amici, con i quali era in vacanza in Puglia, sono stati ascoltati dai carabinieri che indagano sull’incidente. Tra le ipotesi investigative, anche quella del gioco finito in tragedia. (LEGGO) – FOT ARCHIVIO

