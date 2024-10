Maura (FdI): “Per la Giunta Rocca parlano i fatti. Il PD si rassegni”

“Ai colleghi Ciarla, Leodori e Valeriani sfugge che il presidente Rocca ha già dimostrato chiaramente di saper governare la sanità, e di questo si sono ben accorti i cittadini che ci hanno eletto per cambiare la fallimentare politica della sinistra. Non siamo stati certo noi, ma la Corte dei Conti a non certificare i conti della sanità del 2022, con la conseguente apertura di due inchieste della magistratura. Il disavanzo di 218 milioni di euro della sanità nel 2022 non lo abbiamo certamente creato noi come sanno bene gli esponenti del PD. È forse falso che la Corte dei Conti, nell’ambito del Giudizio di Parifica del Rendiconto Regionale 2022, ha ritenuto di non validare i conti della sanità, parlando di un disordine contabile e di prescrizioni non rispettate da chi era al governo, cioè la Giunta Zingaretti? È un dato di fatto che grazie all’ operato della Giunta Rocca e all’ azione di risanamento intrapresa, abbiamo finalmente ottenuto lo svincolo dei fondi bloccati degli esercizi 2022 e 2023 per complessivi 134 milioni di euro, a dimostrazione della serietà e affidabilità di questa amministrazione regionale e dello straordinario lavoro messo in campo dal presidente, dall’ assessore Righini e dagli uffici regionali. Fatto questo che ci permetterà di chiudere il bilancio 2023 con un avanzo di oltre 30 milioni di euro e con la previsione di oltre 50 sul bilancio 2024. Potremo programmare politiche sempre più espansive con la prospettiva concreta dell’ uscita dal piano di rientro. Nonostante le criticità finanziarie ereditate e governate con ottimi risultati, la Giunta Rocca ha comunque messo in campo in questi mesi una grande ed efficace politica degli investimenti, come dimostrano le 14 mila assunzioni in sanità con un investimento di oltre 660 milioni, gli interventi effettuati per la messa in sicurezza degli ospedali e il potenziamento dei pronto soccorso su tutto il territorio, l’ammodernamento del parco tecnologico delle Asl, e inoltre ha ottenuto le risorse per la costruzione di cinque nuovi ospedali che l’amministrazione Zingaretti aveva soltanto promesso. Il Presidente Rocca sta dimostrando ai cittadini con i fatti di saper amministrare il Lazio, nonostante la propaganda di un’ opposizione che fatica ad accettare la realtà di un sistema sanitario regionale che sta voltando finalmente pagina”. Così in una nota il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Maura”.

COMUNICATO STAMPA